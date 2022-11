Elon Musk afirma que discurso de odio en Twitter disminuyó desde que se volvió el dueño

Cuando asumió el control de Twitter, Elon Musk afirmó que iba a permitir la libertad de expresión y acabaría con la censura. Por ese motivo, muchos cibernautas creyeron que la red social del pajarito azul se iba a llenar de publicaciones ofensivas; sin embargo, habría sucedido lo contrario.

A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Tesla y SpaceX publicó gráficas en las que revela que, desde que asumió el cargo, se ha registrado un decrecimiento de los discursos de odio en la plataforma. El tuit de Elon Musk no tardó en volverse viral, llegando a los 237.000 ‘likes’.

Mensaje de Elon Musk. Foto: captura de Twitter

De acuerdo al magnate sudafricano, antes de volverse el dueño de Twitter, los datos revelaban que había 10 millones de tuits que tenían, al menos, una palabra ofensiva. Eso ha cambiado en las últimas semanas, ya que la cifra actual de tuits con estas características es de solo 2,5 millones.

Hace algunos días, Elon Musk aseguró que su política trata sobre libertad de expresión, pero no libertad de alcance, es decir, los tuits que tengan mensajes de odio serán desmonetizados y no aparecerán gracias a su algoritmo. Solo podrás verlos si los buscas manualmente.

“Los tuits negativos/de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter. No encontrará el tuit a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de internet”, sostuvo el millonario.

Aunque Elon Musk afirma que los mensajes de odio disminuyeron desde que dirige Twitter, una organización sin fines de lucro asegura lo contrario. Network Contagion Research Institute, que estudia la desinformación en redes sociales, dice que los insultos raciales han aumentado un 5000%.