iPhone 15: todos los modelos tendrían Dynamic Island, pero no pantalla ProMotion

Una de las nuevas características de los nuevos iPhone 14 Pro que han llamado la atención de los usuario es el Dynamic Island, que ha llegado para reemplazar al clásico notch. Según una reciente información, este nuevo elemento también será adoptado en los modelos estándar de iPhone del próximo año.

De acuerdo al analista Ross Young, se espera que Dynamic Island llegue a todos los modelos de iPhone 15 el próximo año, pero otras dos características seguirían siendo exclusivas del iPhone de los modelos Pro; una de ella sería la pantalla ProMotion.

De esta manera, el especialista, que ya ha acertado en varias filtraciones de iPhone y otros dispositivos de Apple, presume que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus ofrecerían Dynamic Island junto con el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Sin embargo, Young señala que lo mismo no ocurrirá con las funciones ProMotion y Always-On display, que seguirán siendo exclusivas de los iPhone Pro. En este sentido, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus no serían compatibles con las tecnologías de panel LTPO o 120 Hz. Esto se debe a las limitaciones de la cadena de suministro, ya que los proveedores solo pueden proporcionar una cantidad suficiente para los modelos Pro y Pro Max.

Los cambios que ocurrirían en los iPhone del próximo año tienen mucho sentido, puesto que los modelos estándar están siendo criticados por su falta de mejoras. Por tal motivo, según se informa, más compradores optan por los iPhone 14 Pro en lugar de los iPhone 14.