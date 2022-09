¿Qué apps no debes tener en tu celular porque podrían banear tu cuenta de WhatsApp para siempre?

Actualmente, existen muchas formas con las que puedes perder tu cuenta de WhatsApp. Una de las más comunes es tener ciertas aplicaciones instaladas, las cuales han sido prohibidas por Meta, la compañía de Mark Zuckerberg. ¿Cuáles son? Aquí te las revelamos.

En los últimos años, las versiones alteradas de WhatsApp han ganado mucha popularidad en las redes sociales, ya que permiten a los usuarios tener funciones adicionales que la aplicación original no posee, como descargar estados, saber cuando se conecta alguien, etc.

WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, entre otras aplicaciones similares, son versiones modificadas (MODS) del WhatsApp original y aunque muchos promuevan su uso, incluso algunos medios de comunicación, no es recomendable instalarlas por varios motivos.

¿Por qué no debes usar los MODS de WhatsApp?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp advierten claramente que habrá sanciones para los usuarios que están usando estas apps ilegales. Primero se llevará a cabo un baneo temporal, pero si el usuario sigue empleándola, el bloqueo será más drástico: perderás tu cuenta para siempre.

“Si recibiste un mensaje dentro de la app notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indica la compañía.

“Las aplicaciones no admitidas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, agrega.

Parecen inofensivas, pero son peligrosas

Debido a que no son oficiales, los MODS de WhatsApp no se encuentran en Play Store o App Store, las tiendas de aplicaciones de Android y iPhone, respectivamente. Para descargarlas, el usuario tiene que recurrir a portales externos, los cuales no siempre son confiables.

Puede que la aplicación que estés bajando esté infectada con algún malware que no solo robará tu información personal que compartes a través de WhatsApp, sino también sustraer los datos de tus apps financieras, incluso pueden bloquear tu teléfono y pedir rescate (ransonware).

¿Qué apps no debes usar para que WhatsApp no bloquee tu cuenta?