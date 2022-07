¿Cómo borrar una foto, video, ícono, carpeta u otro archivo de tu PC que está bloqueado?

Un problema bastante común que enfrentan los usuarios de Windows es que, en ciertas ocasiones, algunas imágenes, videos, carpetas, ícono de aplicaciones, entre otros archivos presentes en su computadora, no pueden eliminarse, debido a que se encuentran bloqueados. ¿Qué hacer en estos casos?

Los motivos por los que Windows no permite que los usuarios borren ciertos elementos son diversos. Puede que lo tengas abierto y no te hayas dado cuenta, o también que un programa lo esté usando en ese momento. Aunque este problema suele ser un dolor de cabeza, la solución es bastante sencilla.

Según detalla Softzone, un portal especializado en tecnología, una forma de eliminar estos archivos obstruidos es reiniciando nuestra computadora. Una vez que vuelva a estar operativa, procederemos a enviar a la papelera de reciclaje a ese molesto documento. ¿Qué hacer si sigue sin poder borrarse?

Si no hay solución, puedes usar el modo seguro de tu sistema operativo. Si tienes Windows 10 o Windows 11, basta con pulsar la tecla Windows + R, luego escribir “msconfig” y seleccionar la pestaña Boot. En opciones de arranque, deberás desactivar la caja fuerte cuadro de comprobación de arranque.

También puedes instalar apps de terceros

Debido a que es un problema bastante frecuente, algunos desarrolladores han creado herramientas que permiten deshacerte de estos elementos bloqueados. Entre los principales tenemos IObit Unlocker, LockHunter, Unlocker, Wise Force Deleter, Free File Unlocker, This Is My File, entre otros softwares.

Uno de los más sencillos de utilizar es Unlocker, que está disponible no solo en Windows 11 y Windows 10, sino también en versiones más antiguas del sistema operativo. Gracias a esta herramienta, podrás cerrar cualquier proceso que pueda estar obstruyendo el archivo, sin necesidad de reiniciar tu PC o laptop.