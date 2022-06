¿Cómo ver Netflix, Disney+, Prime Video y otras plataformas en un televisor que no es Smart TV?

Existen millones de televisores en el mundo que no son Smart TV, es decir, no cuentan con conexión a internet, lo que impide que sus dueños puedan disfrutar de las plataformas de streaming más populares del momento como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO+, entre otros servicios similares.

Debido a la gran cantidad de series y películas que poseen estas plataformas, la mayoría de personas que cuentan con estos televisores antiguos opta por adquirir uno nuevo que sí sea “inteligente”. El problema es que estos aparatos suelen ser muy costosos, dependiendo de la marca y el tamaño de la pantalla.

Afortunadamente, varias compañías como Apple, Xiaomi, Google, Roku, entre otras, vienen lanzando diversos gadgets que permiten que los dueños de televisores ‘viejitos’ puedan conectarse a estas plataformas de streaming sin la necesidad de gastar mucho dinero en un Smart TV. ¿Cómo funcionan?

Por lo general, estos gadgets se conectan por el puerto HDMI y puerto USB de los televisores que no tienen acceso a internet; sin embargo, existen modelos en el mercado que pueden conectarse mediante los famosos cables de audio y video que vienen en tres diferentes colores (rojo, amarillo y blanco).

¿Cuáles son los gadgets más populares?

Si tienes un televisor que no es Smart TV y quieres darle una segunda oportunidad usando estos dispositivos, debes saber que existen varios en el mercado, algunos son más caros que otros, ya que ofrecen resolución 4K. Aquí te dejamos una lista de los más populares.

1. Roku Express y Roku Express 4K

2. Streaming Stick 4K

3. Fire TV Stick Lite

4. Apple TV 4k

5. Mi TV STICK

6. Amazon Fire TV Stick

7. Google Chromecast 3

8. Xiaomi Mi TV Box S.