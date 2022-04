WhatsApp: ¿cómo ocultar el check azul para que tus contactos no sepan que leíste sus chats?

Saber que algunos de tus contactos de WhatsApp pueden descubrir si has leído o no sus mensajes representa un verdadero problema. En ciertos casos, esto da lugar a reclamos, porque dichos usuarios conocen que has visto sus chats y que no les has respondido. Así, para evitar tales situaciones incómodas, lo ideal es que ocultes el check azul de WhatsApp.

El icono del doble tick de color azul aparece al lado de un mensaje para desvelar que este ha sido leído, aunque también puede que lo conozcas como confirmación de lectura. A continuación, te detallamos los pasos para desactivar este elemento para que nadie sepa si has abierto sus mensajes.

¿Cómo ocultar el check azul?

WhatsApp dispones de una serie de ajustes de privacidad que permiten lograr que el uso de la plataforma de mensajería sea más seguro. Por ejemplo, puedes ocultar tu actividad para que nadie sepa si te encuentras en línea o escribiendo.

En otras ocasiones, algún usuario puede reprocharte que has leído su mensaje y que no le respondiste. Esto se puede evitar con facilidad al ocultar el check azul. De ese modo, las personas siempre verán el doble tick gris, por lo que no serán capaces de diferenciar si solo has recibido el mensaje o si también lo has abierto.

Pese a ello, hay un detalle a considerar al desactivar las confirmaciones de lectura, porque este ajuste de privacidad solo funciona en las conversaciones individuales. Aunque no las tengas activadas, los miembros de un grupo podrán ver si has leído o no los mensajes del chat grupal.

Asimismo, necesitas saber que ello supone que tampoco podrás saber si el resto de usuarios han leído tus mensajes, siempre con la excepción de los grupos. Si solo te aparece un tick gris, es el que el usuario tiene el teléfono desconectado y aún no ha recibido el mensaje. Por ello, aprender los pasos para ocultar el doble check azul de WhatsApp:

Abre WhatsApp en tu smartphone o en tu PC.

Toca en el botón de tres puntos verticales que aparece en la esquina superior derecha de la pestaña de chats.

En el menú de opciones que se despliega selecciona en “Ajustes” .

Accede al apartado “Cuenta” .

Dentro de este último, pulsa en la sección “Privacidad” .

Desactiva la casilla del apartado “Confirmaciones de lectura” para que otros no puedan saber si has abierto sus mensajes.

Si te importa tu privacidad, puedes desactivar las confirmaciones de lectura de WhatsApp para que nadie consulte el motivo por no haber respondido.