Samsung Galaxy S22+ review: lo bueno y lo malo del teléfono con Snapdragon 8 Gen 1

En el mes de febrero, Samsung lanzó sus nuevos teléfonos de gama alta Samsung Galaxy S22. Uno de los modelos más interesantes de esta serie de móviles en el Galaxy S22+. Este modelo destaca por integrar el procesador más potente de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 y una nueva pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+. Aquí te detallamos lo bueno y lo malo del dispositivo.

Unboxing del Samsung Galaxy S22+

El Samsung Galaxy S22+ viene en una caja delgada de color negro. En la parte frontal tenemos una ‘‘S’’ grande y un número incompleto que es el 22, mientras que más abajo tenemos el nombre de este modelo de gama alta.

Caja del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez.

Tanto en el lado derecho como en el izquierdo se indica que se trata del Samsung Galaxy S22+. En la parte inferior de la caja, tenemos el número del modelo, el código de barras y el color del móvil que es Pink Gold.

Lateral de la caja del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Parte inferior de la caja del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Es el momento de abrir la caja del Samsung Galaxy S22+ y a primera vista tenemos al teléfono que tiene la pantalla protegida. Luego, se aprecia otra caja más delgada en donde se encuentra el cable de datos USB tipo C de color negro, una guía de inicio rápido y, por último, en la parte trasera se encuentra la llave para abrir la ranura o bandeja en donde se introduce la tarjeta SIM. Al igual que el modelo Ultra, tampoco trae cargador.

Accesorios del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Diseño del Samsung Galaxy S22+

Si bien el Samsung Galaxy S22+ ofrece una calidad de construcción algo mayor, el aspecto externo apenas cambia con respecto a la generación del Samsung Galaxy S21. Los marcos son simétricos y las curvas de los bordes no son tan pronunciadas.

Asimismo, tenemos una gran pantalla curva AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución FHD+, mientras que en el centro de la parte superior está el pequeño notch que aloja su cámara frontal. En el Galaxy S22+, el sensor de huellas dactilar también se encuentra en la pantalla.

Pantalla del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Huella dactilar en la pantalla del Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

En el lateral derecho del Galaxy S22+ está el control de volumen y el botón de encendido/apagado. Mientras que en el borde inferior, están los altavoces, la entrada USB tipo C y la bandeja para la tarjeta SIM.

Borde inferior del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Lateral derecho del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

En el panel trasero nos encontramos con un color rosa que Samsung ha denominado Pink Gold, y que gracias a sus certificaciones IP68 y la protección Gorilla Glass Victus+, no debería sufrir con raspones con un uso moderado.

El módulo fotográfico trasero se mantiene separado del cuerpo con las tres cámaras en vertical y un flas LED; algo que ya hemos visto en los Galaxy S21. Por último, si bien el Samsung Galaxy S22+ es unos gramos más liviano y un poco más corto que su predecesor, en el agarre se siente más como un iPhone y es muy cómodo de usar sin funda.

Parte trasera del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Pantalla del Samsung Galaxy S22 Ultra

El Samsung Galaxy S22+ apuesta por la pantalla de 6,6 pulgadas con bordes rectos, por unas dimensiones del panel bastante generosas y por una tasa de refresco que, al menos, según Samsung, se adapta desde los 10 Hz hasta los 120 Hz. Resolución Full HD+ (1.080 x 2.340 píxeles), panel Dynamic AMOLED con un altísimo brillo (1.750 nits), ofrece ratio 19,5:9, es compatible con contenido HDR10+.

Pantalla del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

Los números de la pantalla son impresionantes, el contenido se aprecia nítido, el detalle es alto, los contrastes también lo son, los ángulos de visión de mantienen con una ligera pérdida de brillo al inclinar el teléfono, Samsung equilibra adecuadamente la saturación.

Asimismo, en cuanto a la configuración de pantalla del Galaxy S22+, podemos ajustar el brillo de manera automática y de forma manual. Y encontramos la opción de brillo adaptable y brillo adicional, que lo aumenta al máximo. Además, contamos con el modo oscuro, que sirve para ahorrar batería y evitar la fatiga visual.

Brillo adaptable y modo oscuro del Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

En el Samsung Galaxy S22+ podemos activar la opción de protector de la vista. En cuanto al color, está el modo de pantalla vivido y el natural. Para esta opción disponemos de unos ajustes avanzados.

Colores de la pantalla del Samsung Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

También se puede elegir el tamaño y estilo de fuente, y zoom de pantalla. Si eres de los usuarios que busca una pantalla completa, en el Galaxy S22+ se permite elegir entre las opciones de pantalla completa y aplicación predeterminada.

Tamaño y zoom de pantalla del Galaxy S22+. Foto: composición LR

Respecto al tiempo de espera de la pantalla, este va desde los 15 segundos hasta 10 minutos. Por último, tenemos la protección frente a toques occidentales, sensibilidad táctil y la información de carga.

Sonido del Samsung Galaxy S22 Ultra

El Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con dos altavoces, uno en su parte inferior y otro frontal. Contamos así con sonido estéreo, potenciado mediante el software de Dolby Atmos. Si bien hay ligera distorsión en los rangos más altos de volumen, estamos ante un sonido de calidad.

Rendimiento del Samsung Galaxy S22+

Este modelo destaca por integrar el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, que está acompañado 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. El dispositivo trabaja de manera ágil y no ve mermada sus capacidades en el salto a otras aplicaciones y los juegos de mayor carga gráfica funcionan muy bien.

Probamos el Samsung Galaxy S22+ con uno de los juegos más pesados en Android es Call of Duty Mobile. Configuramos el título para jugar con los gráficos en ultra y máxima calidad. Tras iniciar la partida, pudimos observar que el desempeño es muy bueno.

Call of Duty Mobile en el Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

La FPS y la velocidad va muy bien en Call of Duty Mobile. Se ven bastante bien los gráficos, las sombras y las luces del juego. Como se sabe, el Samsung Galaxy S22+ tiene tasa de refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, lo que hace que la experiencia de juego sea muy buena.

Otro juego muy popular en móviles es Genshin Impact. Los gráficos se ven muy bien a pesar que también configuramos el juego con la más alta calidad gráfica, 60 FPS.

El desempeño del smartphone de Samsung en Free Fire, el rival de Call of Duty en móviles también es destacable. Aunque este juego ofrece una menor experiencia gráfica, no hay lag, podemos movernos y disparar con total fluidez.

Seguridad y biometría

El Samsung Galaxy S22+ cuenta con lector de huellas y reconocimiento facial sencillo. Hablando del primero, se encuentra integrado en la pantalla del dispositivo y nos parece una ubicación cómoda y correcta para el desbloqueo.

El reconocimiento facial del móvil de Samsung se puede habilitar de manera sencilla y también es muy rápido. De hecho, nos reconoce el rostro sin llegar a colocarnos el dispositivo enfrente y con un ángulo considerable.

Sistema fotográfico del Samsung Galaxy S22+

Sensor principal de 50 megapíxeles Dual Pixel AF

Cámara ultra angular de 12 megapíxeles

Cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico 3x.

La navegación por secciones se produce deslizando entre pestañas fijas: la interfaz de la cámara del Samsung Galaxy S22+ es muy completa, ya que tenemos los modos imagen, retrato y video. Mientras que en la parte superior tenemos los botones para los ajustes, el flash, el temporizador, relación de aspecto, foto en movimiento y filtros.

Asimismo, la app de cámara del Samsung Galaxy S22+ cuenta con opciones adicionales como el modo Pro, video profesional, toma única, noche, comida panorámica, superlenta, cámara lenta, hiperlapso, video retrato y perspectiva de director.

Prueba fotográfica del Samsung Galaxy S22+

El sensor principal del Samsung Galaxy S22+ basta y sobre para obtener fotografías con buenos resultados. Mantiene muy bien el balance de blancos, la saturación y la temperatura de los colores.

Foto con la cámara principal del Samsung Galaxy S22+ de la Catedral de Lima. Foto: Edson Henriquez

Por su parte, el sensor gran angular, aunque no es el más destacado, sus fotografías no pierden mucho detalle. Aunque la distorsión casi no se nota, empasta algunas zonas de los bordes.

Probando el sensor ultra angular del Galaxy S22+. Foto: Edson Henriquez

A diferencia del Samsung Galaxy S22 Ultra, el modelo Galaxy S22+ cuenta solo un teleobjetivo con zoom óptico 3x que hace un gran trabajo en disparos a larga distancia. El resultado de la fotografía es muy bueno y el procesado es igual que el sensor principal.

Con la cámara selfie los resultados acostumbran a ser de buena calidad, ya sea en exteriores y en buena iluminación como con luz reducida. Por su parte, el modo retrato es impecable.