El ‘modo borracho’, la función que evitará enviar mensajes vergonzosos por WhatsApp

La función que muchos esperaban. Ahora podrás despreocuparte de aquellas bochornosas publicaciones que podrías hacer cuando estás bajo los efectos del alcohol.

No lo hagas. ¿Cuántas veces te has arrepentido de los mensajes o publicaciones que has hecho cuando te pasaste de copas? Con esta nueva herramienta todo se solucionará. Foto: Interesting Engineering