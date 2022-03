YouTube Vanced, la app para ver videos sin publicidad en tu smartphone, anuncia su cierre

La publicidad en YouTube suele ser muy molesta, ya que aparece en los momentos más inoportunos. Para quitarla, la opción oficial es pagar una suscripción a YouTube Premium; sin embargo, la mayoría de usuarios prefiere descargar aplicaciones no oficiales que cumplen ese propósito y que son completamente gratuitas.

YouTube Vanced, por ejemplo, es una de las aplicaciones modificadas (mods) de YouTube más utilizados en la actualidad, ya que permite que los usuarios disfruten de todo el contenido de esa plataforma, sin que deban ver los molestos anuncios antes, durante o después de los videos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los desarrolladores de YouTube Vanced acaban de anunciar que la famosa aplicación (que no estaba disponible en Play Store) cerrará de forma definitiva, algo que habría sido provocado por presión de Google.

“YouTube Vanced ha sido descontinuado. En los próximos días, se darán de baja los enlaces de descarga. Sabemos que esto no es algo que querían escuchar, pero es algo que debemos hacer. Gracias a todos por apoyarnos durante estos años”, fue el mensaje de los desarrolladores.

