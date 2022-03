Facebook: ¿qué sucede cuando intentas bloquear a Mark Zuckerberg de su propia red social?

Existen muchos mitos en las redes sociales, uno de los más curiosos asegura que es imposible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook, ya que es el creador de esta plataforma y puede revisar los perfiles de cualquier usuario, aunque no sean sus amigos. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí te vamos a contar cómo nació esta teoría.

Según detalla Mashable, el mito de que es imposible bloquear a Mark Zuckerberg es real o al menos lo fue. Hace algunos años, a todas las personas que intentaban bloquearlo de la plataforma les aparecía el siguiente mensaje “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento).

Mashable se puso en contacto con Facebook para averiguar porqué era imposible bloquear a su fundador. Para su sorpresa, un vocero de la red social les contestó y explicó las razones del por qué hubo un tiempo en que ninguna persona podía hacerle eso a Mark Zuckerberg o su esposa Priscilla Chan.

Hace algunos años se producía un error cuando intentabas bloquear a Mark Zuckerberg. Foto: Xataka

De acuerdo a la publicación, Facebook posee un mecanismo que se activa de forma automática con el objetivo de proteger las cuentas de ciertos usuarios, sobre todo famosos. Debido a que hace algunos años hubo una campaña en redes sociales para bloquear a Mark Zuckerberg masivamente, ese sistema se habilitó.

“El propósito de este sistema es proteger a las personas dirigidas por estas campañas virales”, indicó la empresa. Por ese motivo, hubo un tiempo en que era imposible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook; sin embargo, eso ha cambiado en la actualidad.

Basta con ingresar al perfil de Mark Zuckerberg y seleccionar la opción ‘bloquear’ para que dejen de aparecerte sus publicaciones, en caso lo estés siguiendo. Ten en cuenta de que, si decides desbloquearlo, tendrán que pasar 48 horas para que puedas bloquearlo nuevamente.