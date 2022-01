¿Cómo combinar 2 emojis en uno gigante y usarlos en WhatsApp, Messenger o Telegram?

Las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger no solo permiten enviar textos a sus contactos, también es posible mandar imágenes, videos, audios, stickers y emojis. Estos últimos son muy utilizados por los usuarios, ya que permiten reforzar un mensaje y que de esa forma se exprese mejor lo que uno quiere transmitir.

Aunque hay cientos de emojis disponibles, tanto en Android como en iPhone, en ocasiones es difícil encontrar uno que muestre más de una emoción. Por fortuna, existe un método para combinar dos emoticones y que el resultado sea uno “gigante” que podrás mandar fácilmente a todos tus amigos, familiares, compañeros de trabajo u otra persona que desees.

Para lograr crear estos emojis de gran tamaño, que podrás utilizar en WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram o cualquier aplicación de mensajería instantánea, es necesario que descargues Gboard, el teclado de Google que se encuentra disponible en Play Store y App Store. Ten presente que algunos celulares Android traen esta app de forma preinstalada.

¿Cómo combinar dos emojis?

1. Una vez que tengas Gboard en tu smartphone, asegúrate de elegirlo como teclado principal

2. Abre WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram y entra a una conversación

3. Intenta escribir un mensaje y verás que Gboard aparecerá en la parte inferior

4. Pulsa el ícono de carita feliz y verás varios emojis

5. Elige dos que más te gusten y notarás que se combinan.

Selecciona dos emojis y el resultado será una combinación gigante. Foto: La República

Eso sería todo. Ten presente que algunos no podrán combinarse, debido a que no son compatibles. Por ejemplo, las banderas, señales de tránsito, platos de comida, ciertos animales, etc., no podrán mezclarse con otros.