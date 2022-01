Twitter copia a Instagram y pronto permitirá dar ‘like’ haciendo un doble toque

Las principales redes sociales suelen copiarse algunas características, sobre todo si estas tienen éxito. Instagram y YouTube, por ejemplo, quisieron sumarse a la moda de los videos cortos (como los de TikTok) y crearon los Reels y Shorts, respectivamente. De igual manera, los estados (o historias) de WhatsApp y Facebook nacieron gracias a Snapchat. Twitter tampoco se queda atrás, ya que recientemente lanzó sus salas de audio, similares a las de Clubhouse.

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, los desarrolladores de Twitter se encuentran trabajando en una nueva función (que está en fase de pruebas) para que los usuarios de esta plataforma puedan darle ‘like’ a sus tuits preferidos dando un doble toque en la publicación. Si eres usuario de Instagram, te resultará bastante familiar, ya que es la forma de dejar ‘me gusta’ en las fotos y videos publicados en esta red social.

A través de su cuenta de Twitter, un usuario llamado Alessandro Paluzzi (betatester de la aplicación) compartió un pequeño video que muestra la nueva forma de dar ‘like’ en la red social del pajarito azul. Como podrás apreciar en las imágenes, si haces un doble toque en un tuit que te guste, saldrá un corazón por algunos segundos y aumentará la cifra de ‘me gusta’ que tiene esa publicación.

#Twitter is working on double tap to like a tweet 👀 pic.twitter.com/L8bDOOSRuG

De acuerdo al betastester, la nueva función en la que Twitter trabaja no será obligatoria, ya que los usuarios podrán entrar a los ajustes de la aplicación y desactivarla. De esta forma, evitas darle un ‘like’ a una publicación de forma accidental.

#Twitter keeps working on the double-tap to like gesture by adding a setting to enable/disable it 👀 pic.twitter.com/k8CnvXruL8