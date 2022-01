WhatsApp: ¿cómo volver a ver tus estados si ya se eliminaron?

Que no te suceda. Si bien WhatsApp cuenta desde hace mucho con una opción para subir estados en forma de ‘stories’, todavía hay muchas personas que desconocen cómo pueden ver estas aun cuando ya pasaron 24 horas desde su publicación, lo que genera que ya no pueda observarse desde la aplicación. Por si no lo sabías, existe un truco secreto para recuperar esa foto o video aun cuando esto ha sucedido, y es válido tanto para Android como para iPhone. ¿Te interesa? Aquí te enseñamos cómo.

Una de las ventajas de este truco es que depende exclusivamente de las opciones nativas de tu teléfono, por lo que no será necesario descargar ningún aplicativo de terceros en tu celular. Eso sí, el método para Android es ligeramente distinto al de iOS, pero aquí te enseñaremos los pasos para cada plataforma.

Cómo recuperar tus propios estados de WhatsApp

Pasos para Android

Play Store Primero, asegúrate de tener la versión más reciente de WhatsApp desde la

Luego, ingresa al gestor de archivos de tu teléfono. Si no encuentras uno, puedes descargar File Manager

Alternativamente, puedes realizar los mismos pasos siguientes si conectas tu celular a una PC y navegas con el explorador de archivos hacia las rutas que te indicaremos

Una vez que puedas ver los archivos de tu smartphone, navega a almacenamiento interno

Busca la carpeta WhatsApp e ingresa

Entra a la carpeta Media

Status. Entra en esta y ¡listo! Podrás ver ahí todas las publicaciones que subiste en tus estados de Allí verás una carpeta llamada. Entra en esta y ¡listo! Podrás ver ahí todas las publicaciones que subiste en tus estados de WhatsApp , sean fotos o videos.

Pasos para iPhone