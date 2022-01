WhatsApp: ¿cómo poner tu música favorita como tono de llamada en tu smartphone?

Si estás cansado del tono de llamada predeterminado de WhatsApp y quieres cambiarlo por tu música favorita, te encantará saber que existe un truco para elegir cualquier canción, siempre y cuando la tengas en formato MP3 en tu teléfono Android. Lastimosamente, este método no funciona en iOS, el sistema operativo de los iPhone.

Además de chatear con tus contactos y enviarle stickers, notas de voz, emojis, etc., WhatsApp brinda la posibilidad de llamar a cualquier persona, no importa que no poseas saldo, el único requisito es que tu teléfono tenga conexión a internet, ya sea a través de datos móviles o que se encuentre conectado a una red Wi-Fi.

Antes de enseñarte a poner tu canción favorita como tono de llamada en WhatsApp, deberás tener la canción en formato MP3 en la memoria de tu celular. Puedes utilizar herramientas como Snaptube para descargar el audio de un video de YouTube. Cuando hayas bajado ese archivo musical, deberás seguir estos sencillos pasos:

¿Cómo poner una canción como tono de llamada en WhatsApp?

1. Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos (ubicados en la esquina superior derecha).

2. Selecciona Ajustes y luego Notificaciones.

3. Desciende hasta la sección ‘Llamadas’ y pulsa en ‘Tono’.

4. Aparecerá la lista de ringtones predeterminados de WhatsApp.

5. Al final verás la opción ‘Agregar tono’.

6. Tendrás que pulsarla y elegir el archivo MP3 que descargaste previamente.

7. Eso sería todo. Ahora cada vez que alguien te llame por WhatsApp sonará esa canción.