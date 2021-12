Motorola, Realme y Oppo confirman que utilizarán procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm acaba de presentar su nuevo procesador de gama alta, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, y varias compañías tecnológicas están confirmando que lanzarán teléfonos inteligentes que incluirán este componente premium.

La primera firma fue Xiaomi. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Lei Jun, CEO de la compañía, aseguró que su próximo smartphone (Xiaomi 12) vendrá con este componente que es 20% más rápida que el Snapdragon 888.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN