Twitter ahora permite eliminar seguidores sin tener que bloquearlos

Tras ponerla a prueba desde principios de septiembre, Twitter finalmente ha comenzado a implementar de manera oficial una nueva función que proporcionará a los usuarios la capacidad de eliminar de sus perfiles a determinados seguidores sin necesidad de bloquearlos, una acción conocida como ‘soft block’.

Cómo funciona la nueva opción para eliminar seguidores. Foto: Twitter

Antes de esta actualización, la solución alternativa para quitar cuentas específicas de tu lista era bloquearlas y desbloquearlas temporalmente para que te dejaran de seguir. Sin embargo, ahora es posible llevar a cabo dicho procedimiento de forma más segura con solo presionar un botón.

Para eliminar una persona de tu lista de seguidores, sigue estos pasos:

Ingresa a la web de Twitter desde tu smartphone o computadora. Inicia sesión y accede a tu perfil. Dirígete al apartado de Seguidores. Busca un usuario en concreto y haz clic en el ícono de tres puntos ⋯ para acceder al menú. Selecciona la opción Eliminar este seguidor.

Una vez que realices esta acción, la persona en cuestión no será notificada del cambio. No obstante, tendrá la posibilidad de seguirte de nuevo en cualquier momento si así lo desea, aunque esto no será factible si tu cuenta se encuentra protegida con candado.

A diferencia de realizar un bloqueo completo, la nueva herramienta de Twitter permite que el usuario eliminado pueda seguir viendo tus tuits, interactuar con ellos y mandarte mensajes directos. En esta etapa inicial, la función solo se encuentra disponible en la versión web.