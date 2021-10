Apple revela el elevado precio que tendrás que pagar si rompes la pantalla del iPhone 13

Aunque el iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max poseen una tecnología llamada Ceramic Shield para ser más resistentes a los golpes y caídas accidentales, lo cierto es que los nuevos teléfonos de Apple no son indestructibles. En caso se lleguen a dañar (y la reparación no esté cubierta por la garantía), tendrás que desembolsar una fuerte suma de dinero, sobre todo si el componente dañado es la pantalla. ¿Cuánto cuesta arreglarla?

A través de su página web, los de Cupertino acaban de dar a conocer los costos oficiales de reparación de la pantalla del iPhone 13 en todas sus versiones. Vale resaltar que estos son los precios que deberán pagar las personas que viven en Estados Unidos. Si resides en Perú u otro país de la región, debes saber que los proveedores de servicios autorizados de Apple pueden establecer sus propios precios.

¿Cuánto cuesta reparar la pantalla del iPhone 13?

iPhone 13 Pro Max: US$ 329

iPhone 13 Pro: US$279

iPhone 13: US$ 279

iPhone 13 mini: US$ 229

Además de los precios por reparar la pantalla del iPhone 13, Apple publicó cuánto costará cambiar la batería de tu teléfono. En caso cuentes con la garantía AppleCare +, no tendrás que desembolsar nada. En caso no la poseas, tendrás que pagar US$ 69.

PUEDES VER: El iPhone 13 Pro Max admite hasta 27 W de carga rápida y el iPhone 13 Pro llega hasta 23 W

¿Cuánto cuesta reparar la pantalla en Perú?

Los premium reseller de Apple en el Perú, como iShop o Mac Center, todavía no revelan esta información. Por el momento, solo tenemos los precios del iPhone 12 y sus versiones anteriores. Aquí la lista completa.