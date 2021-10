WhatsApp: ¿cuál es el significado del emoji de la cara que se sonroja y se tapa la boca?

Para una conversación más entretenida, la aplicación de mensajería WhatsApp cuenta con los famosos emojis, que nos ayudan a expresar algo cuando no encontramos las palabras suficientes para decirlo. Sin embargo, en algunas ocasiones, los usuarios utilizan estos emoticones de forma equivocada al desconocer su verdadero significado. ¿Quieres saber lo que realmente expresan? Aquí te lo contamos.

Uno de los más utilizados, tanto de WhatsApp como en otras apps de mensajería, es el emoji de la cara amarilla que se sonroja y se tapa la boca. Además, puedes utilizarlo sin problemas en iOS y Android.

De acuerdo con la página oficial de Emojipedia, el emoticón de la carita que se sonroja y se tapa la boca denota sorpresa, conmoción, o que te has dado cuenta de algo que no esperabas. Asimismo, este gesto supone que la otra persona no está hablando con la verdad.

Muchos usuarios de WhatsApp también lo utilizan para comunicar que están diciendo algo a manera de broma o que les divierte lo que han dicho por la reacción que provoca en el otro. Cabe mencionar que cada quien le da un significado diferente, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando la otra persona lo entienda.

En general, esta cara sonriente tapándose la boca no implica un sentido negativo en ningún panorama. De hecho, en general, los emojis fueron creados para otorgar un carácter divertido, original y gracioso a nuestras conversaciones y con esa intención los utilizamos.

El popular ícono de la cara que se sonroja y se tapa la boca se aprobó como parte de Unicode 10.0 en 2017 y se agregó a Emoji 5.0 en 2017. También es importante saber que, pese a tener la misma codificación, cada plataforma —ya sea en WhatsApp, Facebook Messenger, Signal o Telegram— puede variar el diseño de cada uno para adaptarse a su sistema operativo o interfaz.