¿Cómo combinar tus emojis y crear unos gigantes que puedes enviar a tus amigos?

Si tienes un teléfono Android, te interesará saber que existe una forma de combinar tus emojis preferidos y tener como resultado uno gigante que podrás mandar a tus amigos de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, entre otras aplicaciones de mensajería instantánea. Para lograrlo, no será necesario instalar un programa extraño en tu teléfono, solo deberás cumplir con ciertos requisitos.

El más importante es tener un celular con Gboard, el teclado desarrollado por Google. Por lo general, la mayoría de smartphones fabricados por las principales marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., incluyen esta aplicación por defecto. En caso tu equipo no la tenga instalada desde fábrica, no te preocupes, ya que la puedes encontrar de forma gratuita en la tienda Play Store.

Los únicos usuarios que no podrán emplear este truco son aquellos que posean un teléfono Huawei lanzado recientemente, esto debido a que la compañía china fue vetada por el gobierno de Estados Unidos. Por ese motivo, sus nuevos dispositivos móviles vienen sin los servicios de Google, es decir, las aplicaciones como YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Fotos y Gboard.

¿Cómo usar ‘Emoji Kitchen’ para crear tus propios emojis gigantes?

1. Actualiza la aplicación Gboard. En caso no la tengas instalada, ingresa a este enlace para bajártela.

2. Entra a WhatsApp, Telegram o cualquier app de mensajería instantánea y busca una conversación.

3. Abre el teclado de Google y verás que, en la parte inferior, aparece un botón con el ícono de una carita feliz.

4. Púlsalo y verás varios emojis disponibles. Tienes que escoger dos de ellos para que se combinen y den como resultado uno gigante.

Selecciona dos emojis y el resultado será una combinación gigante. Foto: La República

Eso sería todo. Ten en cuenta que no todos los emojis podrán mezclarse, habrá algunos que son incompatibles. Por ejemplo, las banderas, señales de tránsito, platos de comida, animales, etc.