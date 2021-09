Whatsapp: revelan que Facebook puede revisar las conversaciones de los usuarios

En 2018, durante la declaración del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, al senado estadounidense, este afirmó que el cifrado de WhatsApp era tan potente que los mensajes enviados a través de la app eran indescifrables incluso para ellos. “[En Facebook] no vemos ningún contenido de WhatsApp”, sostuvo.

Una investigación realizada por ProPublica probó lo contrario cuando detectó, a través de datos, documentos y decenas de entrevistas con empleados, que la compañía de Zuckerberg cuenta con al menos mil trabajadores cuya labor era solo una: revisar los contenidos individuales de los chats de WhatsApp. Así como lo lees.

Facebook examina el contenido de WhatsApp

ProPublica reveló este último 7 de setiembre a través de su sitio web que los mil empleados subcontratados laboraban en unas oficinas en Estados Unidos, Irlanda y Singapur, y utilizaban un software especial de Facebook para analizar los chats supuestamente privados.

Los contenidos examinados por estos trabajadores de Facebook tenían como raíz las denuncias que hacen los usuarios de sus contactos por infringir las normas de la plataforma. Es decir, cada que una cuenta reportaba a otra, estos intervenían para deliberar si los mensajes, fotos y videos intercambiados ameritaban una sanción.

El director de Comunicaciones de WhatsApp, Carl Woog, confesó a ProPublica que los chats revisados sirven para identificar y eliminar “a los peores abusadores” que se encuentran utilizando la aplicación.

ProPublica señala en su investigación, además, que WhatsApp comparte metadatos, registros no cifrados que pueden acabar revelando la actividad de un usuario.

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp le permitió convertirse en lo que es hoy: una de las apps de mensajería más descargadas en el mundo. No obstante, tal vez te preguntes ¿qué quiere decir esto?

En pocas palabras, significa que tus mensajes son privados, tal y como asegura la compañía tecnológica en su web. Es decir, nadie más que el emisor y el receptor involucrados en el chat pueden conocer el contenido de las conversaciones, ya que la encriptación transforma a los mensajes enviados en códigos indescifrables para cualquier extraño.

Facebook adquirió WhatsApp en 2014. Dos años más tarde, en 2016, incorporó la encriptación de extremo a extremo. En 2019, Mark Zuckerberg hizo pública su intención de extender esta protección a sus otros servicios de comunicación, Instagram y Messenger.

Sin embargo, en la actualidad, solo WhatsApp cuenta con esta encriptación. No solo eso, sino que la app de mensajería instantánea es el único servicio que no genera informes de transparencia constantes que permitirían estar al tanto de las acciones realizadas contra contenidos no permitidos en Facebook ni Instagram.