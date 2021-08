WhatsApp Web: ¿sabes cómo fijar chats en la versión beta de la aplicación?

Tal vez hayas intentado fijar tus conversaciones en tu WhatsApp Web y te has encontrado con el mensaje “No se puede fijar el chat”. Lamentablemente, si te has instalado la versión de prueba más reciente de la aplicación de mensajería instantánea, también llamada versión beta, no podrás anclar tus chats como lo hacías antes.

No obstante, existe un truco que ha probado ser efectivo para varios usuarios con el mismo problema que estás teniendo. Si te interesa saber más al respecto, continúa leyendo y sigue atentamente los pasos que te listaremos a continuación.

Este mensaje indica que WhatsApp Web no permite el ancla de chats en su versión beta. Foto: Mag

¿Cómo fijar chats con la versión beta de WhatsApp Web?

La función de fijado de chats en WhatsApp fue incluida con el objetivo de mantener siempre a la mano aquellas conversaciones de alta prioridad. De esta manera, elementos como grupos de estudio o de trabajo o, incluso, un chat con uno mismo pueden ser mantenidos en un lugar fijo, ¡casi como ponerle un chinche a la conversación!

No obstante, si bien en el WhatsApp Web oficial esto resulta muy sencillo, en la versión beta que está testeando el equipo de desarrollo de la app, las cosas se ponen un poco más difíciles.

Sin embargo, no es imposible. Lo primero que debes hacer es entrar aquí y descargarte una extensión de Google Chrome denominada como “WA Web Plus para WhatsApp”. Cuando la encuentres, no tardes en instalarla y añadirla a Chrome siguiendo las instrucciones.

En el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail, hay un ícono con forma de rompecabezas. Presiónalo y busca ‘WA Web Plus’. Busca los tres puntos verticales ubicados al lado derecho del panel. Se desplegarán algunas opciones. Encuentra ‘fijar’ y dale clic. Cuando hayas hecho clic saldrá un ícono con forma de cruz de color verde encerrada en un círculo. ¡Bravo! Ya activaste la extensión Haz clic en el ícono que te acabamos de describir Escoge la opción ‘pin unlimited chats (Web Only)’ Se habilitará una barra de búsqueda donde tendrás que escribir el nombre de los contactos que quieras fijar al inicio de los chats. Cuando lo hayas hecho, sella los cambios con la opción ‘save’ o ‘guardar’.

¡Listo! Lograste acceder a la opción de fijado ilimitado de chats. Ahora configura la extensión de Chrome como desees y puedes desinstalarla en el mismo link que enlazamos en líneas anteriores, en cualquier momento.