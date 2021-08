Nuevo Google Pixel 6 ya no incluirá cargador USB-C porque “no es necesario”

Así como lo lees, Google ha confirmado que su Google Pixel 5a es el último celular de la empresa que incluirá un cargador USB-C. Con el lanzamiento del nuevo Google Pixel 6, la nueva medida será no vender los dispositivos con un cargador debido a que, según la compañía, los consumidores ya tienen uno en casa.

Varios críticos, como lo indica el sitio web Engadget, puntualizaron que Google está siguiendo los pasos de empresas como Samsung y Apple, que también anunciaron la carencia de cargadores USB en sus próximos productos móviles.

El motivo de esta medida es igual al de sus competidores, así lo rectificó la compañía al medio digital The Verge cuando uno de sus representantes indicó que “ya no era necesario”.

Históricamente, este tipo de decisiones ha estado ligada a un intento por ser más “ecoamigable” en la producción de smartphones, debido a las innegables consecuencias que las industrias han ocasionado en el medio ambiente.

Es decir, al dejar de producir cargadores para cada uno de los nuevos celulares, la idea es generar menos residuos y evitar la sobreproducción de elementos plásticos que luego terminarían desechados.

No obstante, esto no es garantía de que realmente disminuiría la producción de cargadores USB, ya que si un consumidor no tiene uno en casa, que además sea compatible con el Pixel 6, tendrá que, de todas maneras, adquirirlo de una marca tercera.

Otra razón, como lo expresa Engadget, es un poco más cínica: reducción de costos. Si la empresa empieza a retirar accesorios que resultan, algunas veces, redundantes, abre la puerta de posibilidades para poder mitigar, o esconder, las alzas en los precios de los teléfonos inteligentes. ¿Qué opinas tú?