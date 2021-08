WhatsApp: con este truco podrás saber si alguien te bloqueó en la aplicación

¿Alguna vez te ha sucedido que entras al chat de tu amigo o amiga en WhatsApp para hablarle y ya no puedes ver su foto de perfil? ¿Qué significa esto? Malas noticias: tal vez te bloqueó. No obstante, no es el único indicador para saber que te han aplicado esta opción. Aquí te detallamos qué elementos puedes revisar para asegurarte de no haber sido bloqueado o bloqueada sin necesidad de mandar ningún mensaje y delatar tus preocupaciones.

En WhatsApp es muy fácil bloquear, y los desarrolladores de la aplicación han procurado que esta función sea lo más ambigua posible. Debido a que muchas personas bloquean a algunos de sus contactos por cuestiones de privacidad, seguridad e, incluso, por situaciones de vida o muerte, la opción de ‘Bloquear contacto’ debe proteger a los usuarios. Pero no es completamente imposible de rastrear.

¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp?

Como se mencionó en líneas anteriores, hay diversos indicadores a los cuales prestarles atención para concluir correctamente si alguien te bloqueó o si se trata de una situación completamente distinta.

1. Última hora de conexión

Si entras a su chat y no puedes ver la última vez que se conectó a WhatsApp, o ya no puedes ver si está en línea al mismo tiempo que tú, tal vez te bloquearon.

No obstante, según la página oficial de la app de mensajería, esto también puede deberse a una configuración personalizada de la aplicación. Es decir, es posible realizar modificaciones en el aplicativo para que estos detalles no sean públicos. En ese caso, el problema no serías tú, sino que tu amigo o amiga simplemente no quiere que nadie lo o la vea en línea.

2. Actualizaciones de su foto de perfil

Si este contacto en concreto parece ya no tener una foto de perfil, sumado a no ver su última hora de conexión, las posibilidades de que has sido virtualmente bloqueado aumentan. En ese caso, sería cuestión de prestar atención a los cambios en las fotos de esta persona; si en algún momento, su foto de perfil cambia, entonces era una falsa alarma.

Cuando te bloquean, no aparece su foto de perfil. Foto: La República.

3. Los mensajes solo obtienen un solo check

WhatsApp revolucionó los servicios de mensajería instantánea cuando introdujo el concepto de los checks, o el ‘visto’, como es conocido entre los usuarios. Gracias a este, sabemos que un mensaje fue enviado cuando hay solo check, recibido con dos checks y leído cuando los checks se ponen azules.

Es por eso que, cuando envías un mensaje y se queda en modo recibido por mucho tiempo, podría indicar que tu contacto te ha bloqueado. Si el chat de esta persona presenta adicionalmente los signos listados antes, es casi seguro que se trate de la situación que más temías.

Si alguien te bloqueó en WhatsApp, estas son las señales. Foto: La República.

4. No puedes llamar a tu contacto vía WhatsApp

Finalmente, si intentas llamar a tu amigo o amiga a través del servicio de llamada de voz o videollamada de WhatsApp y simplemente no entra la llamada, es una confirmación casi oficial de que te han bloqueado.