Así se vería un smartphone inspirado en el diseño del iPod classic de Apple

Las grandes compañías tecnológicas que están dentro de la industria de los smartphones siempre buscan innovar en el mercado. Mientras que muchas firmas preparan el lanzamiento de sus teléfonos plegables, otras, como Vivo, piensan inspirarse en el iPod Classic de Apple para diseñar su próximo equipo.

Según detalla Andro4all, una patente de Vivo registrada en la Oficina China de Propiedad Intelectual (Cnipa) revela el nostálgico diseño que tendría el próximo smartphone de la compañía asiática.

Desde Gizmochina, uno de los medios de tecnología más importante de Asia, se menciona que se trata de dos patentes registradas por la fabricante mencionada, con la que buscaría lanzar un teléfono inspirado en el iPod y otro equipo más discreto bajo el nombre de Zen.

Si vemos con mucho detenimiento el render de este equipo, nos encontramos con un smartphone muy parecido al clásico reproductor de música de Apple, cuya parte superior correspondería a la pantalla y debajo estaría una rueda con cuatro botones para acceder a los menús del móvil.

Vivo

No cabe duda que esta patente demuestra la idea que tienen en Vivo de cómo sería un teléfono con teclado físico con una carcasa de metal. No obstante, en los esquemas de este móvil se detalla que no incluiría botones extra o puertos.

Es importante mencionar que, el registro de esta patente no determina que Vivo vaya a lanzar un terminal con estas características físicas al mercado, por lo que solo nos queda imaginar cómo sería un smartphone inspirado en el iPod clásico.