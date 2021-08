Realme C11: unboxing del nuevo teléfono económico que posee una gran batería de 5.000 mAh

Aunque pertenece a la gama de entrada, el Realme C11 posee algunas características interesantes como su gran pantalla de 6,5 pulgadas y su poderosa batería de 5.000 mAh que le permite tener una gran autonomía.

Actualmente, este teléfono se encuentra disponible en dos colores (azul y negro) y tiene un precio bastante accesible (desde S/ 479). En el siguiente unboxing verás qué accesorios vienen dentro de su caja.

¿Cuáles son sus principales especificaciones?

El celular de Realme cuenta con una pantalla LCD de 6,5 pulgadas (resolución HD+), un procesador octa-core Unisoc SC9863, 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interno (ampliables hasta 256 GB a través de microSD).

Como habrás notado, las especificaciones técnicas del teléfono son bastante modestas; sin embargo, donde el terminal destaca es en su autonomía, esto gracias a que viene con una batería de 5.000 mAh.

Gracias a este componente, podrás utilizar el Realme C11 por más de 24 horas, sin tener que cargarlo. No solo eso, gracias a su función de carga inversa, podrás usarlo como powerbank para cargar otros equipos.

A nivel fotográfico, el teléfono cuenta con una cámara trasera de 8 MP que posee inteligencia artificial, modo retrato y que permite grabar videos en 1080p. La frontal, por su parte, es de 5MP y es indispensable para el Face ID.

Además del teléfono, dentro de la caja tenemos un cargador, un cable micro USB (no tipo C), un par de manuales, una llave para la bandeja SIM/MicroSD. No tenemos audífonos de regalo.