LOL, OMG y otras expresiones utilizadas, ¿qué significan realmente?

Al igual que los emojis, los usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajerías como WhatsApp han encontrado en los acrónimos una forma coloquial y divertida de comunicarse con sus amigos y familiares. Incluso, muchas de estas abreviaturas ya son de uso cotidiano a nivel global.

LOL, LMFAO, OMG, BTW, ASAP y otros acrónimos muy populares en redes sociales provienen del idioma inglés. Se forman de las primeras letras (a veces colocadas con letras en mayúscula y otras en minúscula) de una o varias palabras.

Por ello, estos términos provienen en su mayoría del “slang”, que es la jerga coloquial del inglés, y se utilizan en internet, de ahí que su uso se haya extendido tan rápido por todo el mundo. De hecho, entre la gente joven es habitual que aparezcan algunas de estas expresiones en una conversación fuera de la red.

La mayoría de los acrónimos son de uso cotidiano a nivel global que vamos a encontrar en múltiples sitios web o servicios de mensajería.

OMG (Oh My God) corresponde a una expresión anglosajona de asombro, que también usamos en castellano (¡Oh, Dios Mío!).

BTW (By The Way) se corresponde con “por cierto” y, aunque no es una expresión que se suela usar mucho, alguna que otra vez la podemos encontrar durante una conversación en Twitter.

IMHO (In My Honest Opinion) es otro acrónimo que también suele verse en Twitter cuando alguien quiere dejar claro que lo que está expresando es su opinión personal (su traducción sería “en mi honesta opinión”).

GIYF (Google Is Your Friend) es una expresión que se utiliza para indicarle a alguien que, en vez de preguntarte algo, podría buscarlo en Google. Es una forma sutil de decirle que no nos moleste.

RTFM (Read The Fucking Manual), que traducido viene a ser “lee el maldito manual”, como forma menos educada de reproche por preguntarnos algo que está documentado en un manual (o en Google).

FYI (For Your Information) es una expresión que se usa mucho en el ámbito de la empresa; es el típico acrónimo que se suele poner cuando alguien le reenvía un correo a otra persona y, en vez de escribir “para tu información”, añade este acrónimo.

WTF!? (What The Fuck!?) se utiliza para expresar asombro o perplejidad y está muy extendida en uso. Usando una traducción educada, el acrónimo podría traducirse como “”¿qué c... es esto!”.