Lenovo ThinkPad X1 Fold: conoce lo bueno y lo malo de la portátil plegable

La multinacional china Lenovo es una de las primeras fabricantes en apostar por las laptops plegables como la ThinkPad X1 Fold. Esta computadora funciona con el sistema operativo Windows 10 Pro y posee un potente procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM.

Hemos podido probar esta laptop plegable de Lenovo durante dos semanas, por lo que en los siguientes párrafos haremos un análisis del diseño, rendimiento, software y su autonomía. Conoce lo bueno y lo malo de este equipo.

Diseño del Lenovo ThinkPad X1 Fold

La Lenovo ThinkPad X1 Fold parte de un formato más cercano al de una tablet o convertible de gran pantalla. Sin embargo, lo novedoso de esta portátil es su característica flexible, la cual al ser plegada se convierte en una especie de libro bastante grueso y pesado en el que los detalles se han cuidado al máximo.

Lenovo ThinkPad X1 Fold plegado

Para la protección cuenta con un funda de cuero que da una muy buena impresión a nivel de acabado. También tiene un elemento plegable a modo de stand, que nos servirá para colocar en una postura inclinada nuestra Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Lenovo ThinkPad X1 Fold inclinado

El sistema de plegado de la Lenovo ThinkPad X1 Fold es robusto y sólido. La pantalla se pliega justo por la mitad con bastante facilidad. Una vez plegado, el portátil resulta en un dispositivo bastante compacto, más o menos como una libreta en formato A5.

La bisagra es gruesa, bastante resistente y no nos ha dado ningún problema al momento de plegarla. Asimismo, la ThinkPad X1 Fold requiere dos manos y un tirón firme para abrirse.

Bisagra de la Lenovo ThinkPad X1 Fold

Los laterales solo nos proporcionan dos puertos USB-C 3.2 Gen2 que podemos usar tanto para datos, así como para alimentación del equipo. No hay entrada de auriculares. El resto de controles físicos se limitan a una ranura para tarjetas de datos, el botón de encendido y los dos controles del volumen. Ya en el interior, en uno de los marcos laterales de la pantalla, se incluye una webcam.

Asimismo, los marcos de la Lenovo ThinkPad X1 Fold son gruesos y el acabado es con un material gomoso. El grosor de los mismos es de 1,3 mm en dos de los laterales y de 1,7 mm en los otros dos, lo que hace que la sensación con este ThinkPad sea como con los de antaño.

Grosor de la Lenovo ThinkPad X1 Fold

La pantalla de la Lenovo ThinkPad X1 Fold

La ThinkPad X1 Fold de Lenovo cuenta un panel OLED de 13,3 pulgadas que ofrece una resolución de 2.048x1.536 píxeles y es por supuesto táctil. Su formato es de 4:3, ideal para productividad y que encaja bastante en este diseño de portátil plegable.

Pantalla de la ThinkPad X1 Fold

El panel OLED es muy llamativo por su brillo de 300 nits, y el contraste de un panel orgánico. La visualización en exteriores, por su acabado brillante, es bastante justa. No obstante, la fidelidad de color es otro de sus puntos fuertes, tal como hemos comprobado al momento de ver videos en YouTube o de nuestra serie favorita. Además, como todos los paneles plegables, tiene una ligera marca en medio de la pantalla, pero casi no se nota.

El teclado externo y el lápiz óptico

El teclado ofrece un diseño elegante, y como buen ThinkPad, resulta muy cómodo de usar y muy preciso. Como tal, el accesorio es muy ligero y delgado, por lo que queda reducido el touchpad, pero su precisión compensa bastante esa limitación.

El teclado de la Lenovo ThinkPad X1 Fold es compacto en tamaño, pero con teclas relativamente grandes que se han tenido que agrupar con caracteres especiales, y algunas de ellas admiten hasta cuatro posibilidades.

La carga del teclado puede realizarse de manera inalámbrica cuando lo tenemos colocado en medio de la pantalla, o de manera externa recurriendo a su puerto microUSB. Asimismo, en uno de sus laterales hay un lazo para mantener colocado y a salvo el lápiz táctil que complementa de manera ideal este portátil de tantas posibilidades, especialmente para la toma de notas o subrayado de documentos.

Rendimiento y software de la Lenovo ThinkPad X1 Fold

La configuración base de la ThinkPad X1 Fold parte del procesador Intel Core i5-L16G7, el modelo estrella de la familia LakeField. Son los procesadores de Intel pensados precisamente para dispositivos plegables o con varias pantallas.

Asimismo, la portátil plegable cuenta con una memoria RAM de 8 GB y una unidad SSD de 256 GB. En conjunto, el equipo cumple con los requerimientos para una portátil de consumo básico y solo notamos algo de pereza cuando cambiamos de modos de uso y el sistema no sabe muy bien cómo reaccionar.

También debes saber que la Lenovo ThinkPad X1 Fold no tiene enfoque para el gaming, ya que si bien puedes instalarle juegos que no requieren mucho gráficos como Counter Strike, el rendimiento no es bueno.

No obstante, el punto positivo de este plegable es la inclusión del Windows 10 que facilita mucho el uso, ya que a pesar de que Android ha evolucionado mucho, los programas y aplicaciones que tiene el sistema operativo de Microsoft lo ponen muy por encima.

La Lenovo ThinkPad X1 se puede utilizar como tablet para poder tomar notas directamente sobre la mesa, pero dispone de otras dos configuraciones que se obtienen doblando el portátil. Aquí nos encontramos con tres opciones. Una de ellas nos ofrece la posibilidad de utilizar la pantalla extendida, es decir, poder ver todo el contenido en el mismo. También podemos utilizar dos ventanas, en las que podemos ver un contenido arriba y otro abajo, o viceversa.

Además, podemos sacar un teclado virtual para escribir en esta posición, así podríamos utilizarlo como un Notebook, como un ordenador pequeño y compacto. Sin embargo, si queremos escribir de una manera más cómoda, podemos colocar el teclado del portátil y se acopla magnéticamente. En el caso de la doble pantalla, en un lado podemos abrir una página y en el otro lado un bloc de apuntes en donde podemos utilizar el lápiz óptico de la Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Autonomía de la Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo señala que la ThinkPad X1 Fold tiene 11 horas de autonomía completa, ya que tiene una batería de 50 Wh. Empero, en nuestras pruebas habituales de batería, con brillo al 50%, conectividad todo el tiempo y un uso mixto basado principalmente en la navegación web, alguna aplicación de redes, música en segundo plano y ocasionalmente reproducción de video, hemos promediado entre 7 y 8 horas con el modo de batería más óptima para mejorar la autonomía.