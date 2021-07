Lenovo Tab P11: lo bueno y lo malo de la tablet que puede convertirse en una ligera laptop

Aunque en sus inicios fueron concebidas como dispositivos de entretenimiento, las tablets han ganado más importancia entre los usuarios, quienes ya no solo las usan para jugar o ver videos de YouTube, sino también para otras actividades más complejas.

Lenovo es una de las compañías que sigue apostando por el mercado de tablets. Hace algunas semanas presentó la Tab P11 y Tab P11 Pro, dos equipos que utilizan el sistema operativo Android 10 y que pueden convertirse en una laptop muy ligera.

La presente reseña tiene como objetivo brindar mi experiencia utilizando la Lenovo Tab P11, así como detallar los puntos positivos y negativos de esta tableta que trae un teclado, una funda con base y un lápiz digital stylus.

Presentación y diseño

La tablet viene dentro de una caja rectangular. Además de los accesorios anteriormente mencionados, tenemos un cargador de 20W, un cable de datos, un manual de usuario y una llave para abrir la bandeja microSD.

Pese a su gran tamaño (16,3 cm alto, 25,84 cm ancho y 0,75 cm de ancho) es un dispositivo muy ligero (490 gramos) que podrás sostener sin problemas. Su punto más llamativo sin duda es la pantalla LCD de 11 pulgadas.

En la parte trasera vemos un doble acabado, la zona inferior es de aluminio liso, mientras que la superior es más rugosa. Precisamente, en esta última sección es donde se encuentra la cámara principal de 13 megapíxeles.

La tablet posee un doble acabado. En la esquina superior derecha tenemos la cámara trasera y el flash. Foto: Juan José López / La República

La Tab P11 cuenta con cuatro altavoces (dos en cada lado), un puerto USB Tipo C, un botón de apagado/encendido, dos botones de volumen, una bandeja microSD y cuatro pines magnéticos en la parte inferior.

Estos pines magnéticos son necesarios para unir la tablet con el teclado y convertir el dispositivo en una computadora portátil. Adicionalmente, podemos usar la funda con soporte para darle una inclinación a la pantalla.

Cuando utilicemos la tableta con estos accesorios (teclado y funda) notaremos un aumento en su peso y grosor; sin embargo, sigue sintiéndose más ligera y manejable que cualquier laptop convencional.

El teclado y la parte inferior de la tablet poseen unos pines magnéticos. Foto: Juan José López / La República

Pantalla

Aunque no es una OLED, como la versión Pro, la pantalla LCD de la Lenovo Tab P11 tiene una excelente resolución (2.000 x 1.200 píxeles) y un brillo automático que se adapta al ambiente, ahorrando batería de paso.

Lo ideal es probarla con plataformas de streaming que ofrezcan contenido en alta definición, debido a que sitios como YouTube tienen videos de baja calidad y ese contenido suele verse mal en una pantalla tan grande.

Debido a que la cámara frontal se encuentra en el marco de la tablet, la pantalla no presenta ningún notch o agujero que arruine la experiencia cuando miras alguna película o disfrutas de tu videojuego favorito.

El dispositivo cuenta además con la función protección ocular que reduce la luz azul de la pantalla. Esta herramienta es ideal para utilizarla de noche, tu vista no se cansará con tanta facilidad.

El equipo posee incluso un botón digital (desactivado por defecto) que se llama navegación inteligente que permite acceder a varios atajos como hacer capturas de pantalla (en foto o video), activar el modo belleza y desenfoque de la cámara, etc..

El lápiz digital te permitirá hacer trabajos que requieran más precisión como firmas, ilustraciones, etc. Foto: Juan José López / La República

Seguridad

La Tab P11 de Lenovo cuenta con reconocimiento facial. Es decir, podrás registrar tu rostro para que el dispositivo se desbloquee cuando lo mires; sin embargo, esta opción presenta problemas cuando la utilizamos en lugares oscuros.

Debido a que no cuenta con un sensor de huellas digitales, lo recomendable es que protejas tu información utilizando un patrón de seguridad o una contraseña, solo deberás ingresar a la configuración y elegir la que más te guste.

Posee reconocimiento facial, aunque no funciona correctamente en ambientes oscuros. Foto: Juan José López / La República

Rendimiento y autonomía

Durante el periodo de prueba, la tablet no presentó problemas de lageos, pese a que instalamos varias aplicaciones y las utilizábamos de forma simultánea. Esto gracias a sus 6GB de RAM y su procesador Qualcomm Snapdragon 662.

No tendrás inconvenientes cuando uses tus redes sociales favoritas (Facebook, Instagram, TikTok, entre otras), tampoco con las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ u otra a la que te hayas suscrito.

En lo que respecta a los videojuegos, probamos la Tab 11 con varios títulos famosos como Asphalt 9, Free Fire, Among Us y Max Payne. Aunque cuesta acostumbrarse a la gran pantalla, con ninguno se produjo problemas de rendimiento.

Sobre la autonomía, esta es variable. Si usas el dispositivo para ver videos, por ejemplo, la batería de 7.700 mAh te durará unas seis horas o un poco más, dependiendo del brillo que le hayas puesto a la pantalla.

Cuando utilizamos el equipo en modo laptop si tenemos más autonomía. Aunque cuesta adaptarse al pequeño teclado, se puede completar una jornada laboral (de alrededor de 10 horas) sin tener que cargar el equipo.

La pantalla táctil ayuda enormemente a la productividad, ya que no es necesario conectar un mouse. El único inconveniente será el teclado, porque tendrás que tratar de acomodarte a usar uno tan pequeño.

Fotografía

Los fabricantes de laptops y tablets no suelen incluir potentes cámaras en sus dispositivos. Aquí no es la excepción, ambas cámaras (trasera de 13 MP y frontal de 8MP) no son la gran maravilla y eso se nota de noche.

Me parece que debieron colocar una cámara selfie más potente, muy pocas personas usan la tablet para tomar una fotografía con su cámara trasera, la mayoría preferirá utilizar un smartphone que es más pequeño.

Además, la cámara frontal debería ser la más importante para este tipo de dispositivos, al ser la más utilizada durante las videollamadas de trabajo, clases virtuales o reuniones online con amigos.