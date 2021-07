¿Cómo saber si mi smartphone está bajo algún ataque de hackeo?

Los teléfonos han pasado de ser aparatos para llamar o recibir y enviar mensajes a dispositivos donde se pueden almacenar fotografías, videos, y todo tipo de información privada. Debido a ello, los delincuentes cibernéticos, también conocidos como hackers, están al acecho de los smartphones, sean iPhone o Android, para hackearlos.

Pese a que las compañías lanzan teléfonos con programas de seguridad más sofisticados, a través de sistemas operativos como iOS y Android, los delincuentes utilizan todo tipo de artimañas para acceder a la información privada. Y aunque muchos no le presten atención, existen formas de saber si un smartphone está siendo hackeado.

Pistas para saber si mi smartphone está siendo hackeado

La batería del teléfono se consume más rápido de lo normal.

Aunque en la mayoría de situaciones sucede por algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano o funciones activadas, tales como el GPS, es posible que la batería de tu smartphone se drene rápidamente, porque está bajo ataque.

Por ello, es importante cerciorarse cuántas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano. Si no hay muchas y pese a ello la batería se está gastando más rápido de lo normal, es posible que tu información esté comprometida.

Aplicaciones que aparecen por sorpresa en tu teléfono

A veces, cuando visitamos determinados sitios webs, estos suelen descargar aplicaciones sin nuestro consentimiento y no nos damos cuenta hasta unas horas después. Muchos no lo saben, pero existen malware que se ocultan en estas páginas o en otras apps que instalan aplicaciones no deseadas en el equipo, siendo esto un gran peligro para la seguridad de tus datos.

Publicidad en todos lados

Otra de las señales más claras de que un smartphone está siendo hackeado es la presencia de mucha publicidad. Si al usar tu iPhone o Android aparecen ventanas emergentes o anuncios, lo más seguro es que se deba a la presencia de adware o malware.

El smartphone se pone muy lento

Lo normal es que el funcionamiento del teléfono sea fluido, ya sea cuando ingresemos a alguna aplicación o necesitamos activar una opción del mismo dispositivo. Pero si este es realmente lento, puede ser que existe algún software malicioso que esté trabajando en segundo plano y consuma los recursos y energía del equipo.

El smartphone está más caliente de lo normal

Cuando jugamos, vemos series o revisamos nuestras redes sociales por muchas horas desde el iPhone o Android, es normal que el equipo aumente su temperatura. Sin embargo, no está bien que esto ocurra cuando no usas el teléfono.

Si sucede, posiblemente se deba a que se haya instalado un malware en el smartphone y se esté ejecutando en segundo plano. Si su temperatura aumentó y está lento el equipo, es posible que un hacker ya tenga acceso a tu información.

Es importante mencionar que todos los casos aquí expuestos no determinan que tu smartphone haya sido hackeado. No obstante, es importante estar alertas a lo que pueda suceder con el móvil y, sobre todo, usarlo con mucha precaución.