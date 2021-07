El fundador de Apple, Steve Wozniak, apoya la reparación libre que la compañía rechazaba

Pueden ser ironías de la vida, pero lo cierto es que la filosofía de los dos principales fundadores de Apple siempre tuvo grandes diferencias. La evidencia continúa mostrándose hasta el día de hoy, con el apoyo abierto que Steve Wozniak ha mostrado hacia Right to repair, un movimiento en boga hecho por consumidores para reclamar por sus derechos a la reparación libre sin intervención exclusiva de las marcas.

Wozniak, quien fundó Apple junto a Jobs en 1976, fue el gran responsable no solo del éxito de la compañía (diseñó la Apple I y la Apple II, de gran éxito comercial), sino también del auge de la computadora personal. Su invento inspiró a cientos de fabricantes a seguir el modelo basado en la idea de que estos aparatos podían ser usados por gente “común y corriente” y empujó al crecimiento de toda la industria.

Ahora, con la manzana siendo una de las marcas más valorizadas del mundo, se remarca el contraste entre las formas de pensar de Wozniak y Jobs. Para este último, la importancia de tener un control end-to-end sobre el producto (incluso después de ser vendido) era primordial, y se mantiene hasta hoy en la estricta política en Cupertino, que establece fuertes límites a los terceros que ofrezcan servicios de reparación.

Hace tan solo unos años, Apple comenzó a admitir que los técnicos de reparación que no eran parte de su programa oficial puedan adquirir piezas y repuestos para iPhone, tan solo en Estados Unidos, Canadá y Europa. Aun así, todavía hay muchas restricciones en cuanto a la experiencia de usuario.

Para seguir presionando por estos objetivos, se fundó el movimiento Right to repair, el cual ha logrado captar el interés de miles de seguidores. Una de las figuras más mediáticas de este movimiento es Louis Rossmann, un conocido reparador neoyorquino que ha ganado cierta notoriedad mediática por su canal de YouTube y sus apariciones en diversos reportajes.

Fue precisamente Rossmann quien, aprovechando su espacio en YouTube, registró una petición en una plataforma llamado Cameo, que permite solicitar videos personalizados a celebridades. El activista no tuvo mejor idea que pedir la opinión y apoyo de Steve Wozniak, en relación al movimiento Right to repair. La respuesta del fundador sorprendió.

“Estoy tan ocupado con otras cosas en mi vida que realmente no he podido involucrarme demasiado en esa área (la de las reparaciones libres). Pero siempre lo apoyo totalmente (al movimiento) y creo que la gente detrás de él está haciendo lo correcto”, comentó el californiano.

Wozniak enfatizó el porqué cree que hay compañías que se oponen a movimientos similares. “Lo hacen por que les da control y poder por encima de todo, lo cual se traduce en ganancias”. El fundador de Apple precisó que limitar las reparaciones de terceros daña la innovación y que, incluso en sus días de emprendimiento con Jobs, todos los dispositivos electrónicos que se podían compran llegaban con todos los circuitos, esquemas y diseños bien detallados en un manual.