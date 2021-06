Google Fotos dejará de ofrecer almacenamiento ilimitado de manera gratuita desde este martes 1 de junio. Eso significa que, una vez que hayas superado el límite de 15 GB que incluye el contenido existente en Gmail y Drive, deberás pagar una suscripción para optar por un plan de 100 GB, 200 GB o 2 TB.

No obstante, la medida no afectará a las fotos o videos que ya están almacenadas en la plataforma, sino a las nuevas incorporaciones desde el martes. Existen opciones para eliminar los archivos que ya no deseas para liberar espacio, pero también las hay para descargarlos, ya sea por una copia de seguridad o exportándolos.

Aquí te indicamos los pasos para guardar tus fotos y videos favoritos y ahorrar almacenamiento para seguir usando Google Fotos. Recuerda que descargar los archivos de la cuenta “no implica que se eliminen de los servidores de Google”.

Guardar mis fotos y videos con Google Takeout

Google Takeout es una opción ofrecida por el gigante de internet para administrar las copias de seguridad de una cuenta de Google y de todos los servicios que emplea. Para ello, sigue estos pasos:

En la parte superior de la lista de productos, selecciona desmarcar todo .

Elige la plataforma desde la cual vas a descargar el material.

Hecho esto, se creará uno o más archivos para almacenar la información o usar los datos en otro servicio. En este caso, debes seleccionar Google Fotos

Tras deseleccionar todas las opciones, debes elegir Google Fotos. Foto: Tech Advisor

Takeout configurará por defecto la descarga del material en todos los formatos y de todas las fechas. Si buscas un contenido específico, puedes elegir formatos y fechas concretos.

Google ofrece estas opciones para descargar el contenido: particionado en archivos con formato .zip , a través de un enlace en Gmail o enviado a otra plataforma en la nube como Google Drive, OneDrive o Dropbox .

Hecha la elección, pulsa exportar . Google te avisará que el proceso puede tardar días u horas en realizarse, de acuerdo con el tamaño de tu biblioteca.

Si ya no deseas descargar tus fotos de la plataforma, pulsa cancelar exportación para detener el proceso.

Google Takeout ofrece varias opciones para la descarga de los archivos. Foto: Tech Advisor

¿Cómo descargar fotos o videos sin necesidad de crear una copia de seguridad?

También podrás descargar ciertas fotos o videos específicos de forma manual y sin crear copias. Para ello, aplica lo siguiente:

Ingresa a la web de Google Fotos

Elige los archivos deseados

Despliega el menú de la parte superior derecha y presiona descargar para cada archivo.

Los álbumes generados automáticamente también podrán descargarse.