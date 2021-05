Huawei se centraría más en software para “mayor independencia y autonomía”

Un reporte de Reuters señala que el presidente de Huawei, Ren Zhengfei, habría comunicado a su personal interno centrarse más en el desarrollo de productos de software. Todo podría responder a una medida para evitar sanciones de Estados Unidos.

Zhengfei es un fundador y consejero de la compañía. Según el reporte, la misma podría cambiar significativamente algunas de sus estrategias de desarrollo tras las últimas sanciones y el silencio del gobierno de Joe Biden.

Para Zhengfei, el futuro de la compañía tendría un gran espacio para el software, entre ello, la plataforma de inteligencia artificial MindSpore y el sistema operativo HarmonyOS que incluso daría el salto a computadoras portátiles.

Tal como revela el portal, la iniciativa busca “aliviar el impacto negativo que tuvo el veto de Estados Unidos a Huawei”, pues la industria del software se encuentra “fuera del control de dicho país, por lo que se contaría con una mayor independencia y autonomía”.

En la actualidad, Huawei sufre limitaciones en su producción en masa para una buena parte de su cartera de productos. Esto incluye a smartphones, tablets, laptops, etc. Todo como consecuencia de las prohibiciones las empresas tienen de negociar con la marca china. Esto incluye a sectores tan fundamentales como las fundiciones de chips.

“Una vez que dominemos Europa, Asia-Pacífico y África, si los estándares de EE. UU. no coinciden con los nuestros, y no podemos entrar en ese país, entonces no podrán entrar en nuestro territorio”, habría dicho Zhengfei en un comunicado.

Huawei podría lanzar un importante anuncio relacionado con HarmonyOS el próximo 2 de junio. Algunas fuentes estiman que la firma podría presentar dispositivos IoT (internet de las cosas) y Smart TVs.