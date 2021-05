Las laptops modulares llegan al mercado y compiten con la MacBook Pro

La tecnología de consumo avanza a pasos agigantados, pero sigue siendo una industria de dispositivos desechables. Por ello, ya en el pasado han existido iniciativas para crear aparatos que resistan más el paso del tiempo, y ahora una startup llamada Framework acaba de hacer lo propio con una laptop que ya puede ordenarse en preventa.

Se trata de la Framework DIY laptop, una portátil con diseño modular que invita al usuario a armarla para sí mismo al estilo de “hágalo usted mismo”. Por supuesto, esto implica también que las partes del equipo estén diseñadas para ser reemplazables sin mayor esfuerzo.

La compañía había anunciado la línea de laptops a fines de febrero, pero por fin las lanzaron en preventa este 13 de mayo. Hay dos modelos disponibles, uno ya armado de 999 dólares y otro “Do it yourself” a 749 dólares.

En cuanto a las especificaciones, cada modelo puede variar en materia de la CPU, la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento. El modelo base de 999 dólares, por ejemplo, llega con un procesador Intel i5-1135G7, 8 GB de RAM y una unidad SSD de 256 GB con Windows 10 Home instalado.

Esta configuración deja en evidencia que el mercado a competir de este producto es el de laptops ultraportátiles y de gran rendimiento, diseñadas para entretenimiento y productividad básica (sin especializaciones gráficas) aunque algunas de sus variantes sí otorgan gran capacidad de procesamiento comparable a la MacBook Pro.

Un modelo, más costoso, ofrece una Intel Core i7-1165G7 con todo lo demás duplicado (16 GB de RAM y 512 de SSD), todo por 1.399 dólares. Otro asciende a los 1.999 y ofrece el mismo procesador, con 32 GB de RAM y almacenamiento de 1 TB (unidad sólida), además de Windows 10 Pro. También hay una opción para aumentar la RAM a 64 GB y el espacio a 4 TB.

En cuanto a hardware externo, estos equipos cuentan con pantallas de 13 pulgadas a 2.256 x 1.504 píxeles (3:2), además de una batería de 55 Wh y un teclado con viaje de 1,5 mm.

Algunas de las prioridades que los diseñadores consideraron fueron que el equipo sea adecuado para videoconferencias, por lo que también se incluye una cámara web capaz de resolución 1080p a 60 cuadros por segundo, junto a un switch de seguridad.

“Los componentes son al menos tan buenos como los que podrías encontrar en dispositivos de empresas líderes”, comentó Nirav Patel, fundador de Framework.

Otros componentes modulares disponibles para la laptop son puertos USB-A, HDMI, DisplayPort, Micro SD, etc. Todos son conectables a través de puertos USB-C dentro del chasis. Por último, según la compañía, al menos un 50% del material presente en los equipos es de aluminio reciclado.

La preventa se ha abierto en Canadá, pero con un límite de producción. Los usuarios pueden desembolsar un mínimo de 100 dólares para poder recibir sus equipos en junio. Según revelan, las preórdenes llegarán a Asia y Europa a fines de año.