Google impedirá que las apps sepan qué hay instalado en teléfonos Android

Google anunció esta semana la actualización de las políticas del programa para desarrolladores para introducir una serie de cambios destinados a proteger la privacidad de determinados elementos almacenados en dispositivos con Android 11.

Actualmente, las aplicaciones que solicitan el permiso QUERY_ALL_PACKAGES pueden acceder a la lista completa de apps instaladas en el teléfono. Aunque parezca inofensivo, estos datos pueden comunicar a las compañías rasgos personales del usuario, como afiliaciones políticas o información bancaria.

En ese sentido, Google ahora ha decidido restringir el uso de la autorización tras considerar que se trata de “información personal y confidencial”. Por lo tanto, a partir del 5 de mayo, los desarrolladores tendrán que proporcionar una razón de peso para justificar su acceso a dicha data.

Las nuevas políticas especifican que las apps solo podrán utilizar este permiso si su “función o propósito principal para el usuario requiere una amplia visibilidad de las aplicaciones instaladas en el dispositivo”. De ser así, deberán completar el Formulario de declaración en Play Console.

Entre los ejemplos de aplicaciones a las que se les permitirá el acceso se encuentran los administradores de archivos, navegadores web, antivirus y búsqueda de dispositivos, las cuales necesitan la información con fines de “conocimiento o interoperabilidad”.

Asimismo, las herramientas relacionadas con transacciones financieras (como banca dedicada o billetera digital), podrán obtener “una amplia visibilidad de las aplicaciones instaladas únicamente por motivos de seguridad”.

Aquellas que no cumplan con los requisitos de la política o no envíen el formulario correspondiente, correrán el riesgo de ser eliminadas de Google Play Store. “Los usos engañosos y no declarados pueden resultar en la suspensión de su aplicación y/o la cancelación de su cuenta de desarrollador”, resaltó la empresa.