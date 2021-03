TWS Earbuds X1: probamos los nuevos audífonos de Honor y esto opinamos

Hace algunas semanas, la compañía Honor presentó su primer dispositivo en Perú. No se trata de un teléfono inteligente, tampoco un smartwatch, sino que son unos audífonos inalámbricos bastante económicos.

Los True Wireless Stereo Earbuds X1, como se llaman estos auriculares bluetooth, poseen interesantes características y en esta reseña podrás saber nuestra opinión, luego de unas semanas de prueba.

Diseño

Me gustaría comenzar hablando sobre el estuche que está hecho de un plástico que me da la impresión de ser algo frágil, sobre todo al abrirlo, por lo que recomiendo hacerlo con mucho cuidado para que la tapita no se rompa.

Esa sensación no la llegue a sentir cuando probé productos similares (Huawei Freebuds 3 y LG Tone Free FN6). Vale resaltar que estos tienen un precio un poco más elevado que los auriculares de Honor.

Un punto positivo del estuche es que posee una batería de 500 mAh, lo que te permitirá cargar los audífonos bluetooth, mientras están guardados. Con unos diez o quince minutos que pasen en su interior tendrás horas de uso.

Por lo general, la luz del estuche será de color azul, eso quiere decir que tiene batería para cargar los auriculares. En caso cambie a un tono rojo, eso significa que debes conectarlos a una PC o Tablet para recargarlo.

Así lucen los True Wireless Earbuds X1. Foto: Honor

Aquí existe un inconveniente y es que el cable para cargar los TWS Earbuds X1 no es muy extenso. Yo, por ejemplo, tuve que utilizar el cable tipo C de mi celular que es más mucho más largo.

Ahora si pasemos a los auriculares. Lo cierto es que son bastante ligeros y cómodos, puedes ponértelos y no sentirás ninguna molestia en el oído. Lo mejor es que vienen con almohadillas de repuesto que son de diferentes tamaños.

Cada audífono posee una batería de 55 mAh que nos permite usarlos por horas. Cuentan también con un panel táctil que nos permite reproducir, pausar o avanzar las canciones que estamos oyendo, incluso puedes llamadas tocándolos.

Batería duradera

Algo que me sorprendió de los True Wireless Stereo Earbuds X1 es que posee una tremenda autonomía. Pude completar una jornada laboral sin tener que cargar el estuche, guardando los auriculares de vez en cuando.

Cuando te estás quedando sin energía, la luz del estuche cambiará de color y pasará de azul a un rojo. Si estás apresurado, no es necesario que los cargues por mucho tiempo, con unos 15 minutos es suficiente para tener horas de uso.

La luz azul del estuche te indica el nivel de batería. Foto: Juan José López

Adaptables a diferentes oídos

No todas las personas somos iguales, algunas podemos tener los oídos sensibles, por lo que usar audífonos puede ser un martirio, debido a que luego de unas horas producirán mucho dolor.

Honor pensó en eso y añadió dos pares de almohadillas de silicona de diferentes tamaños. Es decir, hay pequeñas, medianas y grandes, dependerá de ti elegir cuál se adapta mejor a tu oído.

Excelente sonido

Pensé que al ser unos audífonos económicos (S/139 en Linio), la calidad de sonido no sería tan buena. Me equivoque, ya que cumplen su función a la perfección y te brindan un audio claro, fuerte y envolvente. Incluso posee una tecnología de cancelación de ruido que permite mejorar la calidad de las llamadas.

La verdad es que disfrute mucho viendo videos de YouTube y películas en Netflix mientras usaba los TWS Earbuds X1, ya que incluso podía notar sonidos que no me hubiera percatado si usaba los altavoces del smartphone.

Todo lo que hay dentro del empaque. Foto: Juan José López

¿Qué cosas faltaron?

Sé que por el precio es imposible añadir muchas características, sin embargo, considero que una aplicación (para Android e iOS) hubiera estado perfecta, ya que eso facilita que el usuario pueda conocer mejor sus funciones.

De igual manera, un sistema que nos permita ubicar los auriculares en caso los perdamos. Por ejemplo, los LG Tone Free FN6 emiten un sonido muy fuerte para poder encontrarlos si se cayeron por accidente.