WhatsApp: ¿qué pasa si no aceptas sus nuevas políticas hasta el 15 de mayo?

Los usuarios de WhatsApp que todavía no aceptan los nuevos términos y condiciones están recibiendo un mensaje que les informa lo que sucederá con sus cuentas el próximo 15 de mayo, cuando se cumpla la prórroga que habían dado.

A principios de año, los desarrolladores de WhatsApp anunciaron un cambio en sus políticas de seguridad que no agradó a miles de usuarios, quienes empezaron a buscar aplicaciones alternativas como Telegram o Signal.

En un inicio, la plataforma de mensajería instantánea dijo que el 8 de febrero de 2021 sería el último día para aceptar los nuevos términos y condiciones; sin embargo, debido a las críticas, tuvo que cambiar la fecha al 15 de mayo.

Debido a que falta muy poco para que termine la prórroga, WhatsApp se ha visto en la obligación de enviarle un mensaje a aquellos usuarios que todavía no aceptan las nuevas políticas de la compañía.

¿Qué dice el mensaje?

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, las cuentas que no acepten las nuevas políticas podrán seguir usando la aplicación de mensajería luego de esa fecha, pero después de un tiempo (no se especifica) podrán tener algunas limitaciones.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, señala la compañía en un comunicado.

Finalmente, la empresa resaltó que los mensajes están encriptados de extremo a extremo; es decir, que ninguna persona o empresa podrá acceder a las conversaciones de los usuarios.

Mensaje que WhatsApp envía a sus usuarios. Foto: Andro4all