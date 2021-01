El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G es el último teléfono plegable de la firma surcoreana que integra al potente procesador de Qualcomm Snapdragon 865+. Por ello, analizaremos cómo procede este dispositivo en los videojuegos. Cuenta con una pantalla principal de 7.6″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2.208 x 1.766 px) y un panel externo de 6.2″ Super AMOLED (2.260 x 816 px).

Asimismo, el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G tiene 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, una capacidad que nos permite descargar una buena cantidad de juegos. Además de portar una gran batería de 4.500 mAh.

Como es habitual en los teléfonos de gama alta de Samsung, el móvil plegable tiene la aplicación Game Launcher, que nos permite optimizar el uso de la batería y mejorar el rendimiento del equipo.

El primer juego que sometimos a prueba en el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G fue el Asphalt 9. Al iniciar el título en el smartphone pudimos comprobar que este tiene un sonido muy potente y un estéreo excelente.

Asphalt 9 lo configuramos con la calidad gráfica más alta. Empezamos a jugar y pudimos observar que los movimientos de pantalla son fluidos. Si bien en el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G las imágenes pueden llegar hasta 120 fotogramas por segundo, en la mayoría de títulos como Asphalt 9 el máximo es hasta 60 fotogramas por segundo.

El mencionado juego está optimizado para que se siga ejecutando cuando cerremos la tapa. Tras varios minutos, confirmamos que la calidad gráfica y su gran tamaño de pantalla brindan una buena experiencia de juego en el Galaxy Z Fold 2 5G.

También podemos configurar nuestro teléfono de Samsung para poder jugar con el mando de una PS4 o PS5. En nuestro caso tenemos un mando Dualshock de PlayStation 4. Al jugar, no presentamos ningún tipo de problemas y la carrera fluyó con normalidad.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G: prueba de rendimiento del teléfono plegable

En el Samsung Galaxy Z Fold 2 5G también evaluamos su comportamiento al momento de entrar al famoso juego de realidad aumentada Pokémon GO. En las batallas pokémon, no se dio ningún tipo de lag y los efectos de los ataques de las criaturas se ven adecuadamente.

Pokémon GO en el Samsung Galaxy Z Fold 2

Por su supuesto, probamos este dispositivo con el juego de moda Among Us. Como es conocido, este título no cuenta con una calidad gráfica, ya que su experiencia multijugador es su principal atractivo. Sin embargo, el tamaño de la pantalla nos favorece para poder tener una mejor visión de lo que sucede en el juego cuando tengamos el rol de tripulante o de impostor.

Call of Duty es un juego muy pesado ideal para poner a prueba el rendimiento del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Inicialmente, comprobamos que el tiempo de carga de juego no es mucho y que los movimientos en el juego se desarrollan con normalidad.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G: prueba de rendimiento del teléfono plegable

Este móvil plegable de Samsung cuenta con una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, lo cual genera que podemos disfrutar muy bien de Call of Duty, ya que la respuesta en los controles es rápida y el sonido es bueno.

Por último, evaluamos el desempeño del smartphone de Samsung en Free Fire, el rival de Call of Duty en móviles. Aunque este juego ofrece una menor experiencia gráfica, no hay lag, podemos movernos y disparar con total fluidez.