PlayStation no tiene una fecha única para celebrar el Black Friday, sino más bien lo hace desde el 20 al 30 de noviembre, con rebajas que los amantes de los videojuegos no se pueden perder. Es así que en la Playstation Store se ofertarán juegos de PS5 con hasta 80% de rebaja.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, PlayStation anunció que “la suscripción anual de PlayStation® Plus tendrá una inédita rebaja de 25%, y estará disponible a un precio final de $ 29.99. En Chile, su valor normal en la tienda oficial asciende a los $ 39,99.

Las ofertas de PlayStation en Black Friday

-The Last of Us parte 2 con rebaja de 50% y que queda en $22.981

-NBA 2K21 con rebaja de 50% y que queda en $22.981

-FIFA 21 con rebaja de 42% y que queda en $26.659 (con versión para PS5)

-Ghost of Tsushima con rebaja de 33% y queda en $30.797

-Watch Dogs: Legion con rebaja de 33% y que queda en $30.797 (con versión para PS5)

-Marvel’s Avengers con rebaja del 50% y que queda en $22.981 (con versión para PS5)

-Star Wars: Squadrons con rebaja del 40% y que queda en $18.383

-Resident Evil 3 con rebaja del 67% y que queda en $15.165

-eFootball PES 2021 con rebaja del 33% y que queda en $15.394

¿Cuándo inicia el Black Friday 2020?

El Black Friday es este viernes 27 de noviembre, donde las marcas y tiendas presentarán ofertas de infarto para sus clientes.

¿Cuándo termina el Black Friday 2020?

El Black Friday solo es un día en el año, y en este 2020 es el viernes 27 de noviembre. Por su lado, PlayStation extenderá sus ofertas hasta el 30 de este mes.

Las mejores ofertas de PS5 por el Black Friday 2020

En la web de PlayStation, que se puede ingresar dando clic AQUÍ, se encontrarán las mejores ofertas de la marca con sus juegos de PS5.