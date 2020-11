Disney Plus: ¿cómo eliminar contenido de la sección ‘Mi lista’?

Esta semana, Disney Plus hizo su debut oficial en Perú y países de Latinoamérica, ampliando así el acceso a su catálogo de contenidos de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y Fox. A continuación, te detallamos paso a paso cómo borrar títulos de tu lista de seguimiento.

¿Cómo eliminar títulos de Mi lista?

Navegador web:

Disponible desde Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Internet Explorer y Safari.

Ingresa a la página web de Disney Plus Inicia sesión en tu cuenta. Pulsa en la opción Mi lista, ubicada en la parte superior de la pantalla. Elige la película, programa o serie que deseas eliminar. Selecciona la casilla de verificación que está al lado del ícono de Ver.

Dispositivo móvil:

Funciona en iPhone, iPad, iPod Touch, dispositivos Amazon Fire y teléfonos y tabletas Android.

Accede a la aplicación de Disney Plus. Toca el ícono de tu perfil, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Pulsa en la opción Mi lista. Escoge la película, programa o serie que deseas eliminar. Selecciona la opción Detalles. Toca el ícono de verificación. Este se convertirá en un ícono de Agregar, lo que significa que el título ya no está en Mi lista.

Consolas de videojuegos:

Disponible desde PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Serie X y Xbox Series S.