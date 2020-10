Netflix cambia de estrategia: ya no ofrecerá el periodo de prueba gratis

En los últimos meses, mientras las personas se quedaban en casa como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus, la popularidad de Netflix se disparó y experimentó un enorme crecimiento de usuarios nuevos.

Como muchos otros servicios de streaming, Netflix ofrecía un periodo de prueba gratuito de 30 días para brindar a las personas la oportunidad de conocer y experimentar con la plataforma sin costo alguno. Desafortunadamente, esta promoción ha sido eliminada por completo.

Como detalló el sitio web de soporte, las pruebas gratuitas ya no están disponibles en Perú ni en otros países del mundo. No obstante, Netflix recalcó que los usuarios no están sujetos a ningún contrato y no tendrán cargos si deciden cancelar la suscripción o cambiar de plan en cualquier momento.

Hace dos años, el servicio de streaming comenzó a eliminar gradualmente esta oferta en diferentes mercados a nivel global, empezando por México. A la fecha, Netflix solo ofrece promociones gratuitas por tiempo limitado en algunos países, incluidos Corea del Sur y Afganistán.

Según informó un portavoz, la compañía ahora busca “diferentes promociones de marketing para atraer nuevos miembros y brindarles una excelente experiencia en Netflix”. Recientemente, la plataforma estrenó Watch Free, una sección para ver contenido sin pago ni suscripción.

Por medio de esa nueva página, los usuarios pueden ver gratis títulos como Stranger Things, Bird Box, Élite, Misterio a bordo, Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios, Los dos papas, Grace and Frankie y El amor es ciego.

