Windows 10: ¿cómo activar a un travieso gansito para que camine por la pantalla de tu PC o laptop?

Un video publicado en YouTube está causando sensación en las redes sociales, ya que te revela cómo activar a un simpático gansito en Windows 10 para que esté dando vueltas en la pantalla de tu laptop o PC. ¿Te gustaría tenerlo?

Este truco del sistema operativo de Microsoft es bastante sencillo, simplemente debes estar conectado a internet y escribir ‘Desktop Goose’ en Google. Te saldrán muchos resultados, tienes que ingresar al que se encuentra en primer lugar.

Una vez que hayas entrado al portal, presiona un pequeño botón rojo llamado ‘Download Now’. Al hacerlo, te aparecerá una pequeña ventana donde el desarrollador te pide una pequeña colaboración por su trabajo.

Si deseas puedes donarle algo de dinero (1, 2, 5 o 10 dólares) a través de una cuenta PayPal o por tarjeta de crédito. En caso no quieras hacerlo, solo oprime la opción “No thanks, just take me to the downloads”.

De esa forma podrás descargar gratis en archivo del travieso gansito para tu PC o laptop. Vale resaltar que, además de Windows 10, el desarrollador hizo una versión para MAC, las computadoras de Apple.

Luego de unos minutos, el instalador habrá descargado y tendrás que darle doble clic para abrirlo. Se creará una carpeta y dentro habrá muchos archivos, uno de ellos es un ícono de color amarillo llamado ‘Desktop Goose’.

Ábrelo y se activará el gansito en Windows 10. ¿Qué cosas hace? Pues básicamente es una mascota virtual que, al igual que una real, es bastante traviesa y abrirá algunos archivos, te cerrará ventanas o morderá tu cursor.