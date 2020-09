WhatsApp: así puedes tener los stickers de Among Us en tu smartphone Android o iPhone [FOTOS]

Si eres fanático de Among Us, te interesará saber que en las redes sociales se acaban de viralizar los graciosos stickers de WhatsApp de estos personajes. No importa si eres Android o iPhone, ya que están disponibles para ambos. ¿Te gustaría tenerlos?

En caso todavía no hayas descargado este videojuego online en tu PC o smartphone, debes saber que el objetivo del juego es encontrar a un ‘impostor’ que se ha escondido en una nave espacial llena de ‘tripulantes’.

El villano en Among Us es elegido al azar antes de iniciar la partida y su misión es matar al resto de jugadores. Ninguno sabe quién es, así que tendrás que tener mucho cuidado con cualquiera que te parezca sospechoso.

¿Cómo tener los stickers?

Primero debes instalar Sticker Maker en tu teléfono. Si cuentas con un Android, puedes encontrar la aplicación aquí. En caso uses WhatsApp en iPhone, descarga el programa entrado a este enlace.

Una vez que hayas bajado la aplicación en tu celular, tendrás que ingresar a la página oficial de ‘Wistickers’ para poder descargar el paquete de adhesivos de Among Us en tu dispositivo móvil.

En el portal, pulsa el botón ‘Añadir a WhatsApp' para que se descarguen en tu teléfono. Luego ingresa a Sticker Maker para añadir las pegatinas a tu cuenta y así poder usarlas con tus amigos.

