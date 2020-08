WhatsApp y el truco secreto para escuchar un audio sin aparecer ’en línea’ [FOTOS]

¿Te enviaron un mensaje de voz en WhatsApp, pero no quieres abrir la aplicación y aparecer ‘en línea’? El servicio de mensajería cuenta con un increíble truco secreto que la mayoría de usuarios desconoce. Uno de estos métodos nos ayuda a evitar que nuestros amigos o familiares sepan que estamos conectados. ¿Quieres saber más? A continuación te lo explicamos.

Los pasos son bastante sencillos y no es necesario descargar una aplicación de terceros, bastará con tener WhatsApp instalado y actualizado para que todo vaya correctamente. Además este sensacional truco lo puedes aplicar sin ningún problema tanto en un teléfono Android como en un dispositivo iOS.

¿Cómo escuchar audios sin aparecer “en línea”?

Basta con abrir WhatsApp cuando recibas la notificación del mensaje de audio y esperar que se descargue en la aplicación. Una vez que está listo para ser reproducido, tienes que poner tu teléfono inteligente en ‘Modo avión’ y luego darle ‘play’.

Gracias a que escuchaste el mensaje cuando no tenías conexión a Internet, ya que en ‘Modo avión’ se deshabilita el Wi-Fi y los datos móviles, WhatsApp no tiene cómo enviar a tu contacto la información de que su mensaje fue escuchado por lo que no se activa el doble check azul.

Este truco muy útil funciona en casi la totalidad de los teléfonos inteligentes que tienen la capacidad de utilizar WhatsApp y te libra de la obligación de tener que contestar de inmediato antes de que la otra persona se pregunte qué te pasa.