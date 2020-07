WhatsApp: así podrás usar dos cuentas en tu smartphone al mismo tiempo [FOTOS]

Pese a ser la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo, WhatsApp cuenta con varias limitaciones, una de ellas es que no puedes abrir dos cuentas en un mismo teléfono para usarlas de forma simultánea. Por el momento, los desarrolladores no han brindado una solución a este problemas, pero eso no significa que los usuarios se hayan quedado con los brazos cruzados.

Según Paréntesis, un medio especializado en tecnología, existe un ‘truco’ que permite a los usuarios de WhatsApp tener una cuenta paralela. Sin embargo, el método solo funciona si posees un smartphone Android; es decir, no funciona para iPhone u otro dispositivo de Apple.

De acuerdo a la publicación, lo primero que debes hacer para usar dos cuentas de WhatsApp de forma simultánea en tu celular es descargar una aplicación llamada Parallel Space-Multi Cuentas, que está en la Google Play (puedes encontrarla entrando a este enlace). Luego sigue los siguientes pasos:

1. Una vez instalada, la aplicación te pedirá varios permisos. Tienes que aceptar en todos.

2. Aparecerá una ventana que lleva como título ‘clonar apps’. Tendrás que elegir WhatsApp.

3. Pulsa ‘aceptar’ y luego entra al ícono de WhatsApp.

4. Podrás abrir tu cuenta secundaria de WhatsApp y usarla al mismo tiempo que la principal.

Vale aclarar que la memoria interna de tu smartphone se podría llenar más rápido de fotos o videos. Esto depende de la cantidad de archivos que te lleguen a enviar tus contactos, ya sea a través de mensajes individuales o grupales.