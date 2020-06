Apple: cómo saber si compraste AirPods originales o falsos

La popularidad de los AirPods sigue en aumento. Cada vez son más los usuarios de iPhone que se deciden por adquirir este par de audífonos inalámbricos en cualquier tienda física o virtual. Por ello, te mostramos una guía para detectar si el dispositivo es original o falso.

Con el aumento de las ventas online a causa de la cuarentena, era solo cuestión de tiempo para que los AirPods se conviertan en la nueva ‘víctima’ de este tipo de personas, que crean copias prácticamente exactas del famoso complemento de iPhone.

Por ello, te mostramos una lista de cuatro consejos con los que puedes evitar ser estafado y sientas la tranquilidad de haber comprado unos AirPods originales. Pues se han encontrado copias de estos audífonos que contienen el chip oficial de los ejemplares de Apple y hasta el aviso de emparejamiento dentro del estuche.

Registra el número de serie

Todos los productos de Apple tienen un número de serie único que se puede registrar en la web oficial de soporte de la empresa. A través de esta página, podrás saber cuál es el dispositivo, cuándo se compró y el tiempo de garantía que le queda al producto. De esta manera conocerás si compraste unos auriculares originales o falsos. También puedes hacerlo con un iPhone o iPad.

Inspecciona la caja

Al recibir tu par de AirPods, lo primero que debes hacer es inspeccionar la caja, pues muchas veces los estafadores no trabajan al detalle en este empaque, cuya superficie es blanca, tiene las manzanas de Apple en los laterales y en la parte superior el nombre del producto.

Otro detalle que no debes dejar pasar desapercibido es que la imagen de los audífonos inalámbricos en la caja es de alto relieve. Además, también puedes inspeccionar que en las etiquetas no aparezcan palabras en chino en lugar de las típicas frases de Apple: “Designed by Apple in California”. Verificar el número de serie es otra opción.

Verifica el anuncio del estuche y los AirPods

Uno de los detalles para detectar si los AirPods son oficiales o falsos se encuentra en el estuche del dispositivo. Aquí verás anuncios que te darán pistas más concretas sobre el origen del dispositivo.

En la parte exterior del estuche verifica si usan el conector “Lightning” para cargar, algunos ejemplares fraudulentos lo usan, mientras que otros no.

En la parte trasera, debajo de la bisagra del estuche, fíjate si aparece “Designed by Apple in California. Assambled in China”, también puede aparecer Vietnam.

Al interior del estuche, en la parte superior verás más inscripciones como los signos “CE”, de batería y otros íconos, así como el número de serie, que debe coincidir con el de la caja de los AirPods.

En los audífonos también encontrarás algunos detalles que debes conocer y te confirmarán si los AirPods son originales.

Los AirPods tienen seis sensores que se dividen a la mitad para altavoces y micrófonos. Desgraciadamente este detalle es fácil de falsificar.

En la parte interior del auricular, encontrarás varios signos serigrafiados, y de nuevo el número de serie del producto, que es el mismo que aparece en el estuche y caja.

La parte inferior del producto es plateada con un agujero donde se ubica el micrófono de llamadas, mientras que en los falsos se ven dos pestañas de carga.

Los AirPods no tienen luces

Es complicado determinar si los AirPods son falsos a través del tacto, pero una pista para iniciar las sospechas es si el plástico cruje o son de mala calidad. Si sucede cualquiera de los dos tienes unos auriculares fraudulentos en la mano.

Si mientras estás utilizando los auriculares ves que hay luces parpadeando, te contamos que estas usando equipos falsos. Esto se debe a que los originales no tienen iluminación, excepto el estuche que cuenta con un pequeño LED dentro para los normales y fuera si tienen carga inalámbrica.