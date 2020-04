Zoom contrata a exempleado de Facebook para mejorar su seguridad

Zoom se ha convertido en la app de videollamadas más utilizada durante la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, la plataforma ha estado en la mira de la polémica por vulnerabilidades y problemas que comprometen la privacidad de los usuarios.

Por ello, Zoom nombró al exjefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, como asesor y formó un consejo para mejorar la privacidad y seguridad de su aplicación de videollamadas, la cual ha tenido un fuerte crecimiento en las últimas semanas.

Eric Yuan, presidente de Zoom, detalló un plan de 90 días para reforzar las iniciativas clave de privacidad y seguridad. Sumado a la incorporación de Stamos, Yuan anunció que ha formado un Consejo y Junta Asesora de Directores de Seguridad (CISO) que actuarán como sus asesores personales y está conformada por oficiales de seguridad de otras empresas como Netflix y Uber.

La llegada de Alex Stamos como asesor de Zoom se da después de una serie de tuits del exejecutivo de Facebook. Hace unos días, Stamos dijo que sería una semana crítica para Zoom y sus accionistas, anticipando que las cosas empeorarían y que eso presentaba una oportunidad para que la empresa lanzara un plan de un mes en donde debería demostrar más transparencia.

El ex jefe de seguridad de Facebook no será un empleado de Zoom, ya que solo fungirá como asesor externo, al igual que el consejo de otros expertos en la materia de compañías como HSBC o NTT. Stamos no ofreció información específica de como resolverá los problemas de la aplicación.