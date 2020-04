Netflix lanza nuevas funciones parentales para controlar qué miran los niños en la app [VIDEO]

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares del mundo, ofreciendo un amplio catálogo de películas, series y programas de televisión para todos los públicos, dando la posibilidad de crear distintos perfiles para cada uno de los miembros de la familia.

No obstante, como no todo el contenido es apropiado para los más pequeños, el servicio también brinda a los padres una serie de herramientas para controlar lo que ven los menores en Netflix y no terminen accediendo a material inoportuno, explícito o violento.

Netflix ha anunciado este martes la implementación de nuevas opciones de Control Parental, en un esfuerzo por ayudar a los padres a monitorear y gestionar lo que los niños miran en la aplicación. La compañía ha compartido una guía didáctica acompañadas de videos explicativos sobre el proceso de activación de cada una de estas opciones.

“Cada familia es diferente. Por eso, invertimos en una amplia variedad de películas y series infantiles y familiares. Es por esta razón que también brindamos a los padres los controles que necesitan para tomar las decisiones adecuadas para sus familias. Hoy, actualizamos y mejoramos esos controles en función de comentarios que hemos recibido de nuestros miembros”, señaló Michelle Parsons, gerente de Producto Infantil en Netflix.

A partir de hoy, todos los integrantes podrán agregar estos controles mejorados a sus respectivos perfiles accediendo al menú de configuración de cuenta desde cualquier dispositivo móvil o computadora. “Tener opciones y control siempre ha sido importante para nuestros miembros, en especial los padres”, afirmó Parsons.

PUEDES VER: Netflix revela por qué su servicio dejará de funcionar en Smart TV y otros dispositivos antiguos

Netflix: Nuevas funciones de control parental

A continuación, compartimos las nuevas características de control parental presentadas por Netflix. Algunas de ellas están acompañadas de videos tutoriales para ayudar a configurarlas fácilmente:

• Cómo crear un perfil para niños, con contenido netamente infantil y familiar ► Tutorial

• Cómo proteger perfiles individuales con códigos PIN para ayudar a evitar que los niños accedan a ellos ► Tutorial

• Cómo filtrar títulos que no sean apropiados para los niños ► Paso 1 y Paso 2

• Cómo ver lo que los niños han estado mirando dentro del perfil que se les asignó ► Tutorial

• Cómo desactivar la reproducción automática y avances de episodios en los perfiles de niños ► Paso 1 y Paso 2

• Eliminar series o películas individuales por título. Cuando se usa este filtro, los títulos bloqueados no estarán disponibles en el perfil.

• Revisar fácilmente las configuraciones de cada perfil en la sección “Perfil y controles parentales” desde Configuración de la cuenta.