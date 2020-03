WhatsApp Plus: ¿por qué es peligroso descargar esta aplicación en tu smartphone? [FOTOS]

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas del planeta. Sin embargo, esta popularidad de la plataforma también ha permitido que otras personas diseñen apps no oficiales que pueden resultar muy peligrosas para los usuarios que las tienen descargadas en sus smartphones.

Una de estas es WhatsApp Plus. Es una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular en los últimos meses por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios como personalizar el diseño de la plataforma con diferentes colores, temas y hasta letras.

Sin embargo, instalar WhatsApp Plus no es recomendable. Si bien la aplicación no es maliciosa como tal, sí puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos. Incluso, WhatsApp mismo te puede bloquear tu cuenta al instalar esta app.

WhatsApp Plus no es una actualización oficial, de hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Facebook. Al ser creada por terceros y no estar certificada por el mismo Mark Zuckerberg, la plataforma puede bloquear tu cuenta si detecta que instalaste esta aplicación.

El principal problema que tiene WhatsApp Plus es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso. Básicamente es una puerta de acceso para hackers y malware que pueden robar toda tu información personal.