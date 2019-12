Facebook Messenger lanza temas y stickers inspirados en Star Wars y así lo puedes activar [FOTOS]

Star Wars siempre está de moda, por lo que no es raro ver cómo gigantes de Internet usan el tema para atraer más público. Por ello, en honor al lanzamiento de la película “Star Wars: The Rise of Skywalker”, Facebook ha anunciado la integración de un nuevo tema, reacciones, stickers y efectos de realidad aumentada.

Disney trabajó de la mano con Facebook para “traer la galaxia de Star Wars a los chats de Messenger”, escribió Jeremy Goldberg, gerente de diseño de producto de Messenger, en un comunicado de prensa.

Asimismo, Goldberg indicó que desde este 12 de diciembre los usuarios podrán utilizar personajes de ambos lados de la fuerza. Además del tema, los stickers y las reacciones. Facebook también integró tres efectos de realidad aumentada a la cámara de Messenger, los cuales pueden ser utilizados durante videollamadas o para subir historias de Facebook.

¿Cómo activar el tema y stickers de Star Wars en Messenger?

Para activar el tema de Star Wars, abre una conversación en Facebook Messenger, da clic en el nombre de usuario, selecciona la opción tema y da clic en el ícono de Star Wars. Al descargar el tema de Star Wars, tendrás las nuevas reacciones, que son Poe Dameron, FinRey, C-3PO, Kylo Ren, BB-8 y la mano de Luke Skywalker, que se integrarán automáticamente.

Mientras que para los stickers, debes abrir una conversación de Facebook Messenger dar clic en el icono de la carita feliz y dar clic en el símbolo de más para descargar la colección llamada, ”Star Wars: El ascenso de Skywalker”.