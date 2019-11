Netflix dejará de funcionar en estos modelos de Smart TV a partir de diciembre [FOTOS]

Malas noticias para los usuarios de Netflix. A partir del próximo primero de diciembre, la plataforma de streaming dejará de ser compatible con algunos modelos de televisores antiguos, lo que impedirá continuar accediendo al servicio.

En octubre, se dio a conocer que Netflix ya no estaría disponible en los reproductores Roku lanzados entre 2008 – 2011 y ciertos televisores Vizio. Ahora el listado se ha extendido a ciertos Smart TV de Samsung, Sony y Toshiba. ¿La razón? “Limitaciones técnicas”.

A través de un comunicado oficial, Sony anunció que la falta de compatibilidad afectará a sus televisores presentados en 2009, 2010 y 2011, mientras que en el caso de Toshiba, los dispositivos comprometidos serán aquellos distribuidos en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con Samsung, “una pequeña cantidad” de sus Smart TV ya no ofrecerán soporte para el servicio y que "en el futuro, Netflix se podrá ver desde muchos otros dispositivos capaces de conectarse a su televisor”. Sin embargo, la compañía no especificó qué modelos ya no serán compatibles.

Por su parte, Netflix ha señalado que mostrará un mensaje de recordación en todos los televisores afectados “varias veces antes de la fecha especificada”, junto a una lista de los dispositivos que sí seguirán siendo compatibles con el servicio.